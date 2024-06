Pjevačicu je rak izjedao, a muškarci uništavali. Vratila se jača i ljepša no ikada

Glazbena diva Kylie Minogue jedna je od najvećih pop ikona koja uvijek iznova oduševljava svojim glazbenim izričajem. Nedavno je pjevačica proslavila svoj 56. rođendan, a to je ujedno i odličan povod da se napravi mali presjek njezine dosadašnje karijere i života. Atraktivna plavuša rođena je u Australiji u Melbourneu 28. svibnja 1968. kao kći bivše baletne plesačice Carol Ann Minogue i računovođe Ronalda Charlesa Minoguea. Ime je dobila po riječi ‘nyungar’, što znači bumerang, i najstarija je od troje djece - njezin brat Brendan snimatelj je u Australiji, a sestra Dannii također je pjevačica te televizijska voditeljica. Ovisno o financijskoj situaciji, obitelj se selila po predgrađu Melbournea, što je Kylie kao dijete silno uznemiravalo. Često bi ostajala kod kuće sama i vrijeme provodila čitajući, šivajući te učeći svirati violinu i klavir.

Karijeru je počela kao glumica u raznim serijama, a kada je 1985. dobila ulogu u "The Henderson Kids", morala je neko vrijeme izostati iz škole kako bi mogla snimati. Iako joj majka time nije bila impresionirana, Kylie je smatrala da joj je potrebna neovisnost kako bi ušla u industriju zabave. Kolegica iz serije Nadine Garner opisala je Minogue kao krhku nakon što se rasplakala kada su producenti vikali na nju zato što je zaboravila replike i govor.

Naime, Kylie je izbačena iz druge sezone serije nakon što je producent Alan Hardy osjetio potrebu da otpiše njezin lik i izbaci je... Poslije je kazao kako je to bila najbolja stvar koja se njoj mogla dogoditi. Inače, tada je snimila demo vrpcu i u glazbenoj emisiji "Young Talent Time" u kojoj je njezina sestra Dannii bila stalna izvođačica, a održala je svoj prvi televizijski nastup. No nije bila pozvana da se pridruži postavi. Minogue je 1986. u jednoj od najpoznatijih australskih sapunica "Susjedi" dobila ulogu Charlene Mitchell, učenice koja je postala mehaničarka u garaži. "Susjedi" su postigli veliku popularnost i lansirali njezinu karijeru u sam vrh. Ubrzo nakon toga njezin prvi album "Kylie" u Velikoj Britaniji je bio najprodavaniji, a hitovi "I Should Be So Lucky" i "The Loco-Motion" harali su glazbenim ljestvicama.

Ako se prisjetimo, Kylie je bila u vezi s glazbenikom Lennyjem Kravitzom te glumcem Oliverom Martinezom, ali ljubav je završila u veljači 2007. godine. Par je ostao u prijateljskim odnosima, a šuškalo se i da ju je Olivier tješio nakon prekida zaruka s glumcem Joshuom Sasseom koji ju je prevario s kolegicom. Veza koja ju je također potpuno slomila bila je ona s deset godina mlađim modelom Andrésom Velencosom u kojeg je bila zaljubljena od 2008. do 2015. godine. Kasnije je bila i u vezama s Joshuom Sassom, te Paulom Solomonsom, a s kojim je prekinula prošle godine.

Australska zvijezda 2005. godine doznala je vijest koja joj je zauvijek promijenila život, a i život mnogih drugih žena u svijetu. Dijagnoza: karcinom dojke, o čemu je često otvoreno govorila, nastojeći potaknuti što više žena na preventivne preglede. Samo dva tjedna nakon što je objavila da boluje od raka, u Australiji je 40% više žena otišlo na mamografiju, što su stručnjaci nazvali Kylie efektom. Koliko je god za nju borba bila teška i iscrpljujuća, nikada nije dopustila da joj slomi duh. - Kad mi je liječnik otkrio nalaze, zavladala je sablasna tišina. Moji su roditelji bili sa mnom. U istom smo se trenutku svi raspali na tisuće komadića, ali sabrala sam se ili sam barem mislila da jesam i počela vikati: 'Za dva sata imam let za Sydney, dobro sam, moram stići na let' - prisjetila se tog nemilog trenutka.

Kylie je bolest uspjela pobijediti, a prošle godine se 'vratila na scenu' s hit pjesmom 'Padam'. O njoj su već napisane knjige, snimljeni dokumentarni filmovi, a da je njezin utjecaj na popularnu kulturu iznimno velik, svjedoči i činjenica da je proglašena "veleposlanicom univerzalne ljubavi" zbog zalaganja za destigmatizaciju oboljelih od AIDS-a i podrške kampanjama legalizacije istospolnih brakova.

