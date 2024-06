Sjećate li se simpatičnog Splićanina iz 'Big Brothera'? Evo kako danas izgleda i što radi

U četvrtoj sezoni reality showa "Big Brother" koja se emitirala 2011. godine upoznali smo Horvata Čaglja koji je nakon završetka showa često bio u središtu pažnje javnosti, a onda se povukao iz javnosti na neko vrijeme. Zadnjih je godina postao jako aktivan na društvenim mrežama i na Instagramu ima 28 tisuća pratitelja s kojima najviše dijeli fotografije sa svojih putovanja, dnevnih outfita i s društvenih događanja. Horvat je završio Pravni fakultet, ali nikada nije radio u struci i jednom prilikom otkrio je čime se sada bavi.

- Moj primarni posao je agent za luksuzne brendove naočala, a spontano se dogodilo da sam postao influencer. Nakon Big Brothera dosta me brendova kontaktiralo za reklamiranje njihovih proizvoda. Fakultet sam više završio radi svoje satisfakcije, ali mislim da nikada neću raditi kao pravnik - rekao je Horvat koji živi u Dugom Ratu pored Omiša, a nakon završetka studija prava deset je godina živio u Londonu gdje je čuvao djecu i u ovaj grad se rado vraća jer mu ondje živi i sestra.

- Ne mogu danas ni zamisliti da smo mi bili toliko popularni, a da u to doba nije bilo Instagrama, to puno ljudi zaboravlja. Da je u to vrijeme bilo Instagrama s tom količinom slave to bi, vjerujem, bilo van svih okvira. Mislim da je danas tržište malo i zasićeno s influencerima, modnim blogerima, tiktokerima, smatram da se mlađim generacijama jako teško i izboriti. Meni je drago što me ljudi još uvijek prepoznaju, sjećaju me se u dobrom svjetlu, uvijek se sjete tog Big Brothera i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i šire. Prije je sve bilo puno finije, više smo se fokusirali na karakter ljudi, pridavali smo pažnju talentima i međuljudskim odnosima, svi smo bili prijatelji, poštivale su se razne nacionalnosti, godišta, a danas se sve odnosi na seks, sve je nešto hard core - osvrnuo se Horvat za Story na popularnost koju su uživali bivši kandidati Big Brothera. Otkrio je kako ga ljudi još uvijek prepoznaju kao natjecatelja Big Brothera i ispričao je s kim je od natjecatelja još uvijek u kontaktu.

- Mi smo tada bili najgledaniji reality u cijeloj regiji, ja sam šokiran recimo kad prelazim granicu ili u nekom dućanu kad me se ljudi sjete i znaju me. Ponekad se stariji ljudi zbune malo, kao znaju me odnekud, ali ne znaju točno odakle. Mi smo bili posebna ekipa, još uvijek smo u kontaktu, čujem se s Lesterom iz Makedonije, s Nemešom, sa Sorajom. Dosta se toga od tada izmijenilo, mi smo svi sazreli, odrasli, gradili smo svoje neke druge karijere, ali super mi je to što smo nekako uvijek dobro prihvaćeni. - rekao je Horvat.

