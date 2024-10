VIDEO Sandra Bagarić odabrala nesvakidašnje mjesto za tjelovježbu, evo kako se zabavlja

Bliži se kraj listopada, a naša operna diva Sandra Bagarić (50) odlučila je na još koji dan uživati u morskom zraku i ljepotama Jadrana a, prema svemu sudeći, lokacija je ponovno njeno omiljeno mjesto za odmor - Crikvenica. Čak štoviše, osim odmora Sandra je vrijeme iskoristila produktivno tako što je sa sobom na plažu uzela sprave za tjelovježbu.

Glumica i pjevačica tako je predvečerje provela pored mora vježbajući na orbitreku, dok je ležaljku prilagodila za rađenje trbušnjaka. Svoju dnevnu rutinu Bagarić je snimila za Instagram te se za vrijeme izvođenja vježbi osmjehivala kameri. U opis objave stavila je more i sunce koje polako zalazi, a jedna pratiteljica primjetila je da se Sandra nalazi u Crikvenici. Snimku operne pjevačice pogledajte na poveznici ispod.

Podsjetimo, Sandra je na odmoru bila i u rujnu, kada je svoje pratitelje oduševila fotografijama. Na svom Instagram profilu podijelila je fotke s odmora na kojima nosi lepršavu plavu haljinu, ispod koje se nazire žuti kupaći kostim. Sandra je pozirala nasmijana, a u pozadini je bilo more. U opis je jednostavno stavila nekoliko plavih srca. "Lijepo izgledaš", "Vi ste vrlo sretna žena, a vjerujem i vaš muž jer vas nikada nisam vidio namrgođenu, a kamoli ljutu", "Jedna od najljepših", pisali su joj oduševljeni pratitelji u komentarima.

VEZANI ČLANCI:

Bagarić se ponekad javi na društvenim mrežama, a početkom ljeta tako je otkrila da ima posebnog razloga za slavlje. Radi se o 27. godišnjici braka koju je proslavila sa suprugom, glazbenikom Darkom Dimitrovićem (60). Tim povodom Bagarić se oglasila putem profila na Instagramu. Sandra se u slavljeničkom videu pojavljuje u društvu Darka. Ona pjeva dok njezin suprug na klaviru svira pjesmu "Ja ljubim", a u opisu objave pjevačica je, uz predivnu ljubavnu čestitku, objasnila zašto su se odlučili baš za ovu numeru:

"Ja ljubim, ova pjesma je priča moga života, moja životna filozofija... I ovom pjesmom mi slavimo na današnji dan godišnjicu našeg braka. Neka nam život i dalje bude pjesma... I da, sretan svima dan glazbe! Ljubite i budite ljubljeni", napisala je pjevačica i glumica.

GALERIJA: FOTO Pogledajte kako se Martina Tomčić mijenjala tijekom godina, razlika je vidljiva

Ljubavna priča Sandre i Darka započela je gotovo filmski. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavač za vrijeme studiranja na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, pri čemu se dogodila ljubav na prvi pogled. Ono što svi uvijek ističu jest i činjenica da je Sandra njega zaprosila.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana! - otkrio je Dimitrović jednom prilikom. Odnos su 1997. godine okrunili vjenčanjem, a iz braka imaju dvojicu sinova, Lovru i Marka.

VIDEO: Novi detalji svađe Sergeja Trifunovića i njegove supruge: Oko ovoga su se posvađali i intervenirala je i policija