VIDEO Policija objavila snimku napada na Gaginog šetača pasa: 'O moj Bože! Krvarim iz prsa'

U srijedu navečer nepoznati napadači otvorili su vatru na 30-godišnjeg Ryana Fischera, šetača pasa pop zvijezde Lady Gage (34), te ga ozlijedili i nesposobili, a potom ukrali dva od tri francuska buldoga, doznaju strani mediji. Pritom se jedna životinja uspjela odmetnuti kradljivcima, a kasnije su je uspješno pronašli. Shrvana pjevačica ponudila je pola milijuna dolara otmičarima da joj vrate pse.

Priča je to koja je obišla čitav svijet, a nakon što je policija objavila snimku napada kojeg su zabilježile nadzorne kamere s najbliže kuće, vidljivo je koliko su nasilno nasrnuli na muškarca koji je prestrašeno zazivao pomoć.

- Upucali su me. O moj Bože, upucali su me! Molim vas, pomozite mi. Krvarim iz prsa! Ukrali su dva psa, francuska buldoga. To su psi Lady Gage - može se čuti na potresnoj snimci.

Policija je kasnije izjavila da je Fisher (30) pri svijesti i da očekuju pozitivan ishod njegovih ozljeda, iako je zadobio ozbiljne rane.

Podsjetimo, pucnjava se dogodila u zapadnom Hollywoodu u srijedu navečer. Policijska uprava Los Angelesa potvrdila je za The Daily Beast da je 30-godišnja žrtva prebačena u lokalnu bolnicu. Kada je policija došla na mjesto događaja, Fischer je bio pri svijesti, ali je jedva disao i prevezli su ga u bolnicu.

Inače, Lady Gaga ima tri francuska buldoga - Koji, Miss Asia i Gustavo. Napadači su ukrali dva psa, dok je treći, Miss Asia, pobjegao. Prema TMZ-u, treći pas bio je s muškarcem kad je pucnjava započela nešto prije 22 sata.