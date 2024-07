VIDEO Mile Kekin pao s pozornice pa se našalio na svoj račun: 'Stage se sam micao'

Mile Kekin više ne nastupa s grupom Hladno pivo, a ovog je vikenda s novim pratećim bendom svirao na regius Festivalu u Šibeniku, u sklopu turneje "Soundtrack na život". Dok je pjevao upravo tu pjesmu dogodila mu se nezgoda, koju je objavio na Instagramu.

Kekin je skočio sa zvučnika na binu, no u jednom trenutku izgubio je ravnotežu i pao naglavačke s pozornice. Jedan od fanova iz publike preskočio je ogradu i potrčao mu u pomoć, a pjevač se brzo ustao i nastavio pjevati.

"Evo kako se glumi pad s bine", našalio se uz snimku u kojoj je napisao: "Ovo je namjerno", "Stage se sam micao", "Živ sam" i "Sve je to dio soundtracka za život."

Podsjetimo, Mile Kekin igrat će ulogu Mirka Novosela u u igranom filmu ‘Dražen’, producenata Ljube Zdjelarevića i Ivora Šibera iz produkcijske kuće Kinoteka, u režiji Danila Šerbedžije čija se premijera očekuje 22. listopada na Draženov 60. rođendan. Film prati Dražena od dječačkih dana u Zagrebu do odlaska u NBA ligu, a sniman je na autentičnim lokacijama u Šibeniku, Zagrebu, New Jerseyju i New Yorku.

Uskočiti u ulogu legendarnog Mirka Novosela nije bilo nimalo lako iako Kekin već od ranije ima dosta glumačkog iskustva. Pripremao se mjesecima kako bi što bolje prikazao lik i djelo Mirka Novosela na Draženovom putu do uspjeha. „Za početak sam pogledao sve o Mirku Novoselu i Ciboni što sam mogao, sve dokumentarce, snimke i njegova gostovanja u sportskim emisijama. Mirko mi se učinio kao vrlo fokusiran, discipliniran i pragmatičan čovjek, nije pio alkohol, nije bio sklon nekim ekstravagancama. Nije lako tumačiti likove bez nekih većih poroka ali srećom je Mirko imao i svoju temperamentnu stranu.“ – rekao je Kekin i dodao:

“Bilo je vrlo izazovno za čovjeka moje visine glumiti s dvometrašima, ali sam baš uživao, a naročito u sceni kad kao trener objašnjavam nova košarkaška pravila. Filmska ekipa je bila takva da mi je nakon zadnjeg dana snimanja bilo nekako žao što je već završilo. Nemam sumnje da će publika uživati u filmu.“

Inače, osim Šibenika, Kekin i njegov bend uživo će posjetiti ove gradove: 8.8. Pula Kaštel, 17.8. Orahovica, 30.8. Zadar, 14.9. Niš, 1.11. Novi Sad, 2.11. Beograd i 9.11 Zagreb.

