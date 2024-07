Večernji vas vodi na Sea Sound Festival! Najbržih pet osvaja po dvije ulaznice

Sea Sound Festival je potomak, ili nasljednik, Seasplash Festivala. Dolazi u osvježenom ruhu, s konceptom prilagođenim za nova vremena. Uz bogati glazbeni program, Sea Sound dodatno usmjerava pažnju na ručno rađene sound systeme.

Sea Sound festival osmišljen je kao jedinstveno glazbeno događanje, svojevrsno utopijsko sound system "selo", koje će svojim posjetiteljima predstaviti više zasebnih, ali ipak povezanih floorova. Njegova posebnost je baš u tome što će se, od 18. do 21. srpnja na lokaciji Martinske u Šibeniku, na pet većih, srednjih i manjih pozornica, čitav program odvijati upravo na ‘custom made’ sound systemima.

Sam glazbeni program predstavlja presjek aktualne domaće, regionalne i međunarodne scene, u širokom rasponu stilova, od tradiconalno-analognih, do recentno-elektroničkih. Svaka od pozornica zastupat će drugu vrstu glazbe, one će biti strateški raspoređene po lokaciji: Live Sound, Dub Sound, Bass Sound, Electro Sound i Roots Sound. Na Martinsku, poluotok nasuprot Šibenika, dovodimo ukupno pet sound systema: Prevara Sound System, Trokut Audio, Roadtripper Sound System, Vibration Addict Sound System i Seasplash Sound System.

Izvođaču na Sea Sound Festivalu: Vibronics feat. Vanya O & Danniella Dee, Paolo Baldini DubFiles, Deekline, Wicked Dub Division, One Dread , Dr.Obi meets Anja G, Roo T & Sistah Tena, SlonOff, The Homgrowns, Cura i dečko.

Najavljeni su i mnogi stage takeoveri koje organizirjau domaći kolektivi, a koji su okupili i mnogo više gostiju DJ i DJ-ica iz zemlje i inozemstva. DROP Crew, TranCeparent Collective Crew, U/offu Crew, Prevara Crew, Illegal Crew, RoadTripper Crew. Neki od DJ-a koji će puštati na Sea Soundu: Val Vashar, Ivna-Ji, Inner Child, DMT, Jin-San a.k.a. Sensinimus, My Hell Jackson, MIR, Yella, Grumen, Chuddak, Little Vex & mnogi drugi.

Facebook Event

Web

Vibronics feat. Vanya O & Danniella Dee

Vibronics su već 25 godina etiketirani kao budući zvuk duba! Na čelu su britanske dub scene, koja je zavibrirala cijelim planetom, još od 1996. godine. Dokaz su i više od 70 izdanja koja su objavili na vlastitoj legendarnoj SCOOPS etiketi, ali i albumi, singlovi i remiksi za druge izdavače.

Paolo Baldini DubFiles

Glazbenik i producent Paolo Baldini već je od svojih glazbenik početaka u bendu B.R. Stylers bio prepoznat na talijanskoj reggae sceni. Solo projekt pokrenuo je 2014. Svoj producentski potpis ostavio je mnogim poznatim imenima (Mellow Mood, LAB, Jovanotti, Forelock...).

Wicked Dub Division

Wicked Dub Division nastali su 2005. u Italiji. Svojim angažiranim pjesmama prepoznati su od Amnesty Internationala Italije, dok su aktualni četvrti album snimili s North East Ska Jazz Orchestrom. Ova moćna skupina miljenik je svake publike zbog bogatog zvuka i atmosfere koju naprave na svakoj pozornici.

Deekline

Deekline je britanski producent i DJ breakbeat, breakstep, drum and bass i garažne glazbe. Opisuju ga kao inovatora breakstep glazbe koja je začinjena teškim basom, prožeta breakbeatom, prvi put okarakterizirana u njegovom hitu iz 1999. "I Don't Smoke".

One Dread

Vladari pozornica s mnogo utakmica u nogama One Dread su autorskim albumom "Rewind, Play, Repeat" probili granicu žanrovske prepoznatljivosti. Njihov vokalni TNT trio (Tea, Nika, Tena) i Bad Boysi na instrumentima autorskim pjesmama oduševili su kritiku te, još bitnije, mnogobrojnu publiku.

Dr.Obi meets Anja G, Roo T & Sistah Tena

Moćna skupina domaćih dub veterana svojim je novim projektom već ostavila trag na sceni. Svojom moćnom kombinacijom tri ženska vokala Anje G, Roo T i Sistah Tene uz produkciju Dr.Obija od rootsa do digitalnog i steppers zvuka osvajaju publiku diljem zemlje.

SlonOff

SlonOff je osnovan početkom 2022. u Zagrebu i ima osam članova. Istaknuli su se energičnim nastupima i zvukom koji spaja nostalgični ska/reggae sa suvremenim utjecajima. Bend je prepoznatljiv po puhačkoj sekciji i sposobnosti da izmami osmijeh na lice slušatelja te ga pokrene na ples.

The Homegrowns

The Homegrowns je deveretočlani bend iz Slovenije, opisuju se kao stalno evoluirajući jamajkanski glazbeni projekt s korijenima u uspavanom gradiću Radeče i granama diljem Slovenije. Stvaraju originalnu glazbu u mnogim stilovima jamajkanskih zvukova sa slovenskim i engleskim tekstovima

Večernji list je za pet najbržih čitatelja osigurao po dvije ulaznice za Sea Sound Festival! Sve što trebate je ispuniti obrazac u nastavku teksta! Najbrži osvajaju.

Sretno!

Dobitnici će biti objavljeni 12. srpnja u 15 sati.