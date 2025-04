Mladi pjevač kojeg publika pamti iz "The Voicea", nastupio je na Zagrebačkom festivalu: 'Inspiraciju nalazim u samoći'

Novo lice nam je i Josip Palameta koji ovih dana promovira svoju novu pjesmu "Ljubav k'o ljubav". Ljubavna je to pjesma, vrlo iznenađujuće, s kojom je mladi glazbenik sudjelovao na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu. O čemu se radi, otkrio nam je u kratkom razgovoru.

- Tema je ljubavna, a govori o osjećajima kroz koje prolazi svatko tko se zaljubljuje, pa voli, voli sebe i druge. Slojeviti osjećaji koji su na momente, kroz tekst, banalizirani kako bi se činili bližim - ističe glazbenik koji je sam radio tekst pjesme, a na glazbi mu je pomogao raditi Tomislav Presečki s kojim je i ranije surađivao. Odakle inspiracija?

- Inspiraciju nalazim u samoći. Nešto vučem iz svog iskustva, nešto iz mašte, a nerijetko i iz tuđih sudbina. Volim se poigrati na taj način, a sretan sam kad tekst "ispadne" kako treba! - objašnjava Josip te dodaje da ima puno reakcija publike te su sve pozitivne.

- Jako sam zadovoljan i veseli me činjenica da je pjesma tek ugledala svjetlo dana i da će doći do još ljudi, ovim ili onim putem - govori glazbenik koji je na Zagrebačkom festivalu nastupio i prošle godine. Josip nakon ove pjesme i dalje nastavlja raditi punom parom, kreativno i "gažerski", a najavljuje i jednu suradnju. No, kako je krenuo njegov glazbeni put?

- Moj glazbeni put je krenuo spontano dok sam bio klinac. U našem domu nikad nije nedostajalo glazbe, pa sam tako bio osuđen da pronađem što meni odgovara i što volim. Preko osnovne i srednje glazbene škole, do prvih bendova, festivala i slično sam nekako isfiltrirao svoj ukus i smjer u kojem idem danas - ispričao je te dodao i da u obitelji ima glazbenika.

- Da ne nabrajam previše, izdvojio bih dva profesionalca čiju glazbu volim, a to su moj brat Marko, profesor klavira i moj rođak Goran Bošković (Fluentes). Ostalo su manje više entuzijasti koji vole komentirati moj rad - kaže. Josipa smo ranije upoznali i u "The Voiceu".

- "The Voice" me je naučio da imam mogućnost pustiti ljude u svoj svijet i prezentirati im se kako ja želim. Zato biramo pažljivo, ali ne uzimamo sve k srcu i previše ozbiljno. Mjuza je predivan kanal kojim dopiremo do drugih. Također, plasman na "The Voiceu" mi je pomogao da odlučim kako ću se baviti isključivo glazbom. Zbog tog "vjetra u leđa" sam se preselio u Zagreb i ohrabrio da radim ono što najviše volim - kaže.

U slobodno vrijeme voli trenirati, pazi na prehranu te odmara. Najveća podrška su mu zaručnica, obitelj i prijatelji. - Budući da smo "malo dalje" od doma, prijatelji postaju dio obitelji i zajedno dijelimo sve! Svi se jako volimo i podržavamo jer smo super dobri i slatki - kaže Josip.

