Večeras netko napušta show, a Mateo će se spojiti s osobom koja izgubi svog para

Završio je drugi ciklus u 'Životu na vagi', a posebno su bili zabrinuti kandidati koji su bili bez svojih partnera. Crvena linija odlučuje o tome tko danas napušta show, što znači da će iz para koji ima najslabiji rezultat napustiti osoba koja bude imala slabiji rezultat.

„Mislim da je crvena linija lakša zato što sam sebe eliminiraš ako imaš loš rezultat. Ovako ti je teško, svi smo se lijepo povezali pa ti je teško odabrati koga izbaciti“, komentirala je Maja. Marija je bila jako nervozna jer se bliži vaganje, ali ipak se nada da će sve biti dobro, a Samanta se trudila ostati dobro raspoložena iako se jako iscrpila u prošlom ciklusu. „Uvijek sam pozitivna i mislim da smo svi svjesni koliko smo dali u tom tjednu. Primjerice, i da ispadnemo, dali smo najbolje što smo u tom trenutku mogli“, rekla je. Alina je potpuno ozdravila, može ponovno vježbati s ekipom, a i prošla joj je gnojna angina tako da ponovno kreće jako. „Nemam sreće, ali možda i imam, možda je čak i bolje da sam sve moguće preživjela u prva dva tjedna pa ću onda nastaviti zdrava, vesela, vedra i aktivna“, zaključila je.

Treba spomenuti da crni tim, Larisa i Tomislav imaju rastući kilogram koji nisu iskoristili i sada on nosi dva kilograma prednosti, a pobijedili su i u velikom izazovu te dobili tri kilograma prednosti na vaganju tako da kao da imaju imunitet jer će na današnjem vaganju, kao i na prošlom, jedna osoba napustiti show i nastaviti 'Život na vagi', ali kod kuće. No kad napuste show, kandidati nastavljaju svoju borbu uz svu podršku RTL-a; od teretane, nutricionistice do svih suplemenata!

