Hrvoje iz 'Braka na prvu' o velikoj obiteljskoj tragediji: 'To je strašno teško, to je bilo nešto moje '

Odnosi među parovima u RTL-ovom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" vrlo su zanimljivi, a gledatelji tijekom ceremonija, kao i parovi, mogu čuti što se događa kada se kamere ugase, što smeta partnere, ali i što misle stručnjaci i kako im mogu pomoći. Na posljednjoj ceremoniji stručnjaci su razdvojili jedan par tijekom iznošenja dojmova. Prvo su pozvali Silviju koja je ispričala svoje dojmove, a potom Hrvoja. Tada su istaknuli da im se čini da Silvija ne govori o odnosu, a kada im je ispričala svoje dojmove, ovaj je par odlučio dati im malo više pozornosti. Naime, stručnjakinja Iva Stasiow posjetila je Silviju i Hrvoja u njihovom domu. Ovaj par nakon razgovor sa stručnjacima porazgovarao je o situacijama koje su oblikovale njihove ponašanje. Hrvoje je tako progovorio o obiteljskoj tragediji koja ga je obilježila.

"Imao sam brata koji je stradao prije 25 godina. Svaki put kada me netko nakon toga pitao imam li brata, ja sam odgovorio da nemam, da sam sin jedinac. Kao da sam ga zatomio i uopće ne znam zašto. Nikad ga se nisam sramio. Bio je fenomenalan, funkcionirali smo odlično, ali teško mi je bilo podijeliti emocije. Možda je to bila moja intima s njime koju ni s kime nisam htio dijeliti. To je bilo nešto moje", rekao je i dodao:

Foto: RTL

"To je strašno teško, pogotovo uz roditelje koji su to strašno doživjeli. Ne može si to nitko zamisliti, samo netko kome se to isto dogodilo, kako se mi osjećamo. Te negativne stvari u životu pokušavam ne komunicirati jer sam jednostavno pozitivna osoba pa me takve stvari dovode u stanje u kojem se ne osjećam ugodno", zaključio je.

Podsjetimo, suzdržana Silvija odlučila je ekspertici otvoriti dušu: „Moje oči uvijek sve kažu tako da sam na ceremoniji zapravo poslala poziv u pomoć“, rekla je Silvija i otkrila: „Slušam tog čovjeka kako govori kakva sam osoba, a ne dobivam od njega ništa, nijednu lijepu riječ. Onda kad on tako kaže 'hvala Bogu da nisam zaljubljen' kao da ja ne vrijedim i kao da se u mene ne može zaljubiti, doslovno sam se tako onda osjećala i gledala sam Deana i molila da se ja tamo ne rasplačem.“

„To je to moje duboko uvjerenje da ja nisam dovoljno dobra i da sam manje vrijedna i onda kad on priča s drugim ženama osjećam sam se zapostavljeno i povrijeđeno“, rekla je Silvija, a ekspertica Stasiow zaključila: „Hrvoje je dobar za Silviju jer on je džentlmen i podrška joj je, ali ujedno ima taj sarkastičan i pomalo arogantan ton i ako tako nastavi to neće biti dobro.“

