Glumio je dječaka koji vidi mrtvace u 'Šestom čulu', a evo kako ovaj preslatki klinac danas izgleda

Haley Joel Osment, nekadašnja dječja zvijezda proslavljena ulogom u hit filmu 'Šestom čulu' nije više dječačić zabrinutog pogleda kakvim ga pamte generacije gledatelja. Posljednjih godina rijetko ga viđamo u javnosti, pa je mnoge iznenadio izgledom kada se pojavio u intervjuu za 'The Morning Show'. Danas 36-godišnjak, Haley je pustio bradu i ima dužu kosu. Nabacio je i pokoji kilogram, no čini se da go to previše ne zabrinjava. Osment će se pojaviti u filmu 'Blink Twice' redateljice Zoe Kravitz, talentirane pjevačice, glumice, koja je inače kći glazbenika Lennyja Kravitza i glumice Lise Bonet (Princ iz Bel Aira).

Foto: Profimedia

Osment je inače u 'Šestom čulu' redatelja M. Night Shyamalana odigrao ulogu dječaka Colea Seara koji vidi mrtve ljude i zbog toga posjećuje psihijatra kojeg je glumio Bruce Willis. Osim toga, glavnu ulogu imao je i u filmu 'Umjetna inteligencija', u kojem je tumačio dječaka-androida kojeg obitelj napušta kada su dobili biološko dijete. Tijekom 2000-tih nije se puno pisalo o Haleyju, no 2016. došao je u fokus medija jer se automobilom zaletio u zid od cigle. Vozilo kojim je upravljao se okrenulo, a on je slomio rebro, slomio ram,e, te je po tijelu imao posjekotine i modrice. Tijekom istrage utvrđeno je da je glumac bio pod utjecajem alkohola u trenutku nesreće, a on je i sam priznao krivnju. Zbog toga je bio osuđen na uvjetnu kaznu u trajanju od tri godine, 60 sati odvikavanja od ovisnosti o alkoholu, edukacijski program, novčanu kaznu od 1500 dolara i odlazak na minimalno 26 anonimnih sastanaka liječenih alkoholičara u razdoblju od pola godine.

Haley se u posljednje vrijeme počeo više pojavljivati u javnosti pa je tako u emisiji Jimmyja Kimmela glumio J.D. Vancea, američkog senatora koji je u posljednje vrijeme stalno u medijima zbog izjava koje uključuju i to da su 'predstavnice Demokrata u Americi žene bez djece koje čuvaju mačke'.

