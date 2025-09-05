Naši Portali
NOVI SINGL

Uoči koncerta u Petom Kupeu Mayalesi predstavljaju novi singl 'Ovo je divan dan'

Foto: Goran Berović
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 13:48

To je energična pjesma prepuna gorko slatkih začina koji će nas podsjetiti na više dekada svjetske pop glazbe, no prije svega pažnju slušatelja privući će drugačije ispričana priča o senzibilnom pojedincu unutar svojeg brutalnog okruženja, o pjesmi je rekao Petar Beluhan

Mayalesi 17. listopada stižu u zagrebački klub Peti kupe, a uoči tog velikog koncertnog povratka, publiku časte novim singlom "Ovo je divan dan" - jednom od omiljenih pjesama s aktualnog albuma "Boutique Pop Vol. 1". Vrijeme je da se okrene i peta stranica u prelistavanju "Boutique popa", albuma na kojem nam je Mayales pokazao svoju plesnu i otkačenu stranu zapakiranu u ukusan i intrigantan pop s daškom onog nečeg svjetskog. 

"To je energična pjesma prepuna gorko slatkih začina koji će nas podsjetiti na više dekada svjetske pop glazbe, no prije svega pažnju slušatelja privući će drugačije ispričana priča o senzibilnom pojedincu unutar svojeg brutalnog okruženja.", o pjesmi je rekao Petar Beluhan.  Odmah po objavi novog albuma, u svibnju ove godine, upravo je pjesma "Ovo je divan dan" iskočila u prvi plan sudeći po odabiru radijskih urednika i slušatelja na digitalnim servisima. Sada je dosutpna i uz prateći video koji naglašava njenu stamenu ritmičnost kao i simboličnu hladnoću svakodnevice. Video potpisuju Hrvoje i Roko Raguž te Petar Beluhan.

Pjesmu potpisuju uigrani autorski dvojac Petar Beluhan i Vlado Mirčeta, dok su za produkciju zaslužni Pavle Miholjević i Jura Ferina. Pjesma Ovo je divan dan naći će se na setlisti kojom Mayales otvara svoju Tour de Pop turneju, seriju koncerata koji započinje 17.10. nastupom u Petom Kupeu u Zagrebu, a zatim se nastavlja u Splitu, Beogradu, Zadru i Šibeniku.
mayales

