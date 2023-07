U showu je skinula više od 50 kg, nećete vjerovati što je rekla da se danas nalazi na njenom jelovniku

Svi obožavatelji showa ''Život na vagi'' sigurno se sjećaju Mirne Posavec koja je u četvrtu sezonu showa ušla sa 135,1 kg. Da se sa suvišnim kilogramima odlučila opako obračunati, dokazala je već i u samom showu jer je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma te se u finalu pojavila s 83,3 kilograma, a na svom je izgledu marljivo nastavila raditi i nakon showa.

Sada je prokomentirala kako je to izgledalo nakon što je izašla iz showa.

- Moj povratak u stvarnost je izgledao tako da sam se vratila svom studiju. Nastavila sam s navikama koje sam naučila u kući. Držala sam se prehrane, naravno dozvolila sam si da pojedem stvari koje nisu bile u jelovniku jer nisam htjela da do kraja života ispaštati i trpjeti to da ne mogu jesti sve. Držala sam se treninga i to je to - rekla je Mirna za RTL.hr.

Dodala je i da ništa nije prekrižila iz svog jelovnika, te da jede sve.

- Nisam ništa prekrižila. Jedem sve. Ne prežderavam se, ne liječim svoje emocije hranom. Jedem burger, pizzu, volim to i neću si uskraćivati nešto što volim.

Nedavno je priznala da je bila na operaciji skidanja viška kože.

- Skidanje 55 kilograma je ostavilo traga na mom tijelu. Višak kože je ostao. Operacija je bila jedino rješenje jer se ta koža neće povući. Skidali su mi višak kože s trbuha, grudi i ruku. I to je trebalo napraviti jer se nisam dobro osjećala u svojoj koži. Osjećala sam kao da me nešto veže uz staru Mirnu koja je imala raznih problema. Sada nisam ta osoba koja je ušla u show i zauvijek sam raskrstila s tom Mirnom koja je ušla unutra onog dana kada je skinuta koža s mene.

Priznala je Mirna ranije da su je boljele uvrede zbog njene težine, a jedan komentar posebno joj se urezao u pamćenje. – Srušio mi se svijet kad su mi rekli da ću uvijek biti debela. U tom trenutku sam se osjećala kao da mi je zabijen nož u srce – izjavila je tada.

Nakon završetka showa svoje znanje i iskustvo odlučila je iskoristiti i kako bi pomogla drugima pa je u međuvremenu postala i fitness instruktorica.

– Instruktorica fitnesa u teretani. Moja nova titula. Smjer koji sam odabrala ušavši u show ''Život na vagi'', smjer je od kojeg nisam i neću odustati jer se tu osjećam kao doma. Odgovara mi istraživanje i stalna nadogradnja znanja, a svaku novu informaciju isprobavam na sebi da vidim djeluje li. Drukčije se baš i ne može naučiti, nego jednostavno probati, probati i probati. Živi sam dokaz da se sve može kad se hoće. Pa čak i preokrenuti život naopačke – pohvalila se Mirna svojedobno na društvenim mrežama.

