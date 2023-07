Miša Grof završio u bolnici na infuziji: 'On za sve krivi Nikolinu', oglasila se i voditeljica

Viktor Ristović, otac preminulog Vidoja Ristovića koji je poznatiji pod nazivom Miša Grof, završio je u bolnici, doznaje Kurir. Navodno mu je pozlilo od stresa, a on za sve krivi bivšu snahu, našu voditeljicu Nikolinu Pišek.

- Viktoru je danima loše. On za sve krivi Nikolinu i sukob koji ima s njom. Posebno se priprema za početak suđenja, na kojima će, kako kaže, iznijeti sve dokaze koje ima protiv nje. Tvrdi da mu je 'as u rukavu' taj navodni dnevnik s imenima Nikolininih ljubavnika. Mi taj dnevnik nismo vidjeli, moguće je i da je sve izmislio kako bi isprovocirao Nikolinu. Stariji je čovjek, sav ovaj stres otkad je Vidoje preminuo je mnogo utjecao na njega iako on to ne želi pokazati - ispričao je izvor. Mediju se javio i Miša.

- Idem na terapije i infuzije. Imao bih svašta reći, ali trenutno nisam u mogućnosti. Pozovite me večeras poslije osam, pa ćemo pričati o svemu - rekao je za Kurir.

A javila se i Nikolina.

- Žao mi je zbog njegovog stanja! Una i ja ćemo se moliti za njega! - poručila je.

Pod stresom je jer, kako piše srpski medij, nije siguran hoće li dobiti natrag 800.000 eura koje je navodno posudio Nikolini i sinu za izgradnju i renoviranje vile u Zagrebu. Podsjetimo, u četvrtak je u medijima odjeknula vijest da je Miša Grof nakon što je tu tužbu izgubio na sudu u Hrvatskoj, tužbu prenio u Srbiju s nadom da će tamo imati više sreće.

- Miša Grof je odlučio pod svaku cijenu istjerati svoje i da Nikolini naplati i posljednji cent. Nada se da će sud u Srbiji donijeti drugačiju odluku od onog u Hrvatskoj, gdje je tražio da se donese zabrana prometa nekretnina kako Nikolina ne bi mogla prodati kuću koju su ona i Vidoje kupili dok je on bio živ. On je više puta odlazio na ročišta u Zagreb jer nije odustao od tvrdnji da im je redovito slao novac. Nikolina je negirala da im je pomagao financijski, ali Miša Grof tvrdi da ima dokaze i da je u pravu - ispričao je sugovornik za Kurir, koji je upućen u cijeli slučaj.

- Viktor je angažirao tim odvjetnika kako bi prikupili sve dokaze za sud jer mu je vrlo stalo da ovaj slučaj dobije. On stalno govori kako ima mnogo dokaza napismeno, ali to nikad nikome nije pokazao. Čak i Vidojev dnevnik koji je više puta spominjao nitko nikad od obitelji nije vidio niti itko zna da je njegov pokojni sin pisao bilješke. Miša Grof na suđenje u Zagrebu nije priložio nikakve dokaze, zbog čega mu je sud odbacio tužbeni zahtjev - navodi dalje izvor.

