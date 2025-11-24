Naši Portali
BREAKING
GLAZBENO-SCENSKI SPEKTAKL

U samo nekoliko sati planulo čak šest tisuća ulaznica za K-POP FOREVER! Održat će se 20. ožujka

Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
24.11.2025.
u 19:54

Show inspiriran planetarnim uspjehom filma K-POP Demon Hunters – najgledanijeg filma u povijesti Netflixa – donosi više od sat i pol glazbeno-scenskog iskustva koje je već oduševilo publiku diljem Europe

U samo nekoliko prvih sati prodaje planulo je 6000 ulaznica za međunarodni mega-show K-POP FOREVER!, koji će se održati 20. ožujka 2026. u Areni Zagreb, a za koji su ulaznice puštene u prodaju danas u podne. S obzirom na to da su tribine planule gotovo u rekordnom roku, sutra u 12 sati organizatori puštaju u prodaju dodatne sektore i otvaraju gornji nivo arene, čime će se fanovima omogućiti dodatna mjesta. Riječ je o velikom glazbeno-scenskom projektu koji publici donosi najprepoznatljivije hitove korejske pop-kulture. Ulaznice su u prodaji putem Eventima, a early bird cijene vrijede do sutra u 12 sati. Show u Zagrebu dio je turneje koja je nedavno najavljena u Dublinu, Corku i Belfastu, gdje je sličan scenarij zabilježen – karte u pretprodaji u sva tri grada rasprodane su gotovo odmah.

Program je nadahnut međunarodnim uspjehom filma K-POP Demon Hunters, najgledanijeg naslova u povijesti Netflixa. Publiku očekuje više od sat i pol glazbeno-scenskog sadržaja, uključujući hitove iz filma te pjesme izvođača HUNTR/X i SAJA BOYS, čiji je soundtrack dosegnuo prvo mjesto Billboard 200 ljestvice i premašio 3,5 milijardi slušanja. K-pop — skraćenica za Korean Pop — jedan je od najutjecajnijih glazbenih žanrova današnjice, poznat po energičnim koreografijama, modernoj produkciji i izrazito aktivnoj fandom kulturi. Posljednjih godina prerastao je isključivo glazbeni fenomen i postao globalni generator trendova u modi, estetici i digitalnim platformama.

S obzirom na tempo prodaje i iskustva s prethodnih europskih datuma, očekuje se da bi i zagrebačka Arena mogla vrlo brzo biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

Ključne riječi
K-pop showbiz

