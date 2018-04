U pulsku Arenu stižu Elvis Costello, Charles Aznavour i Amira Medunjanin

Na samom početku kalendarskog proljeća kao grom iz vedra ljetnog neba – mada, nadamo se da će biti lijepo vrijeme – stigla je najava o jednom od najboljih ovoljetnih koncertnih paketa, Backstage Live, koji će se 2018. godine dogoditi u Hrvatskoj. Znamo da je pulska Arena jedan od najljepših otvorenih prostora za održavanje koncerata u Europi, ulaznica za elitne i masovne programe koja bi trebala biti iskorištena svakodnevno poput veronske Arene.

Costello tajno u Zagrebu

Stoga je najava dolazaka Charlesa Aznavoura, Elvisa Costella i Amire Medunjanin s norveškim gudačima Trondheim nadopunila već objavljeno gostovanje Kraftwerka na festivalu Dimensions. No riječ je samo o dijelu ponude jer, osim ta tri nastupa, najavljeno je i pet prvoklasnih jazz-gostovanja američkih glazbenika u pulskom Istarskom narodnom kazalištu tijekom cijele godine, od svibnja do studenoga. Riječ je o svojevrsnom nastavku jazz-festivala koje je Dražen Kokanović zadnjih godina organizirao u Rovinju, a prije toga u Zagrebu (Jazzarella i Zagreb Jazz festival), ali su ga tržišne prilike odvele iz metropole u Istru. Ovogodišnji pulski niz koncerata ujedno je i jedan od najpotpunijih kulturnih programa koji će nas, ni krive, a dužne, zadesiti u ljetnim mjesecima, i svojim značajem nadrasta uobičajenu priču o koncertima te ozbiljno pojačava ovogodišnju kulturnu ponudu.

Charles Aznavour 16. kolovoza upravo u Puli otvara europski dio svoje turneje, a znamo li da je riječ o živućoj legendi i spomeniku francuske šansone, ovo gostovanje najuputnije bi bilo usporediti s nastupom Franka Sinatre krajem osamdesetih u Areni Verona. Prije Aznavoura u Pulu 8. srpnja stiže Elvis Costello s pratećim sastavom The Imposters, u sklopu turneje povodom novog albuma čije objavljivanje tek slijedi. Elvis Costello se tijekom 40-godišnje karijere bavio i klasičnom i filmskom glazbom, a nije zgorega napomenuti da je 2009. boravio u Zagrebu, ali incognito, kao suprug pijanistice Diane Krall kad je nastupala u dvorani Cibona, a on čuvao djecu. Costello je tada dva dana proveo u Zagrebu, što je znalo malo ljudi, ne dajući nikakve izjave. Prije nekoliko godina gledao sam ga iz drugog reda parketa na samostalnom nastupu u bečkom Konzerthausu – kad je sam s gitarama, klavirom i orguljama u dva i pol sata posvjedočio zašto samo najjači autori poput njega, Eddieja Veddera, Springsteena, Chrisa Cornella i drugi mogu tako sugestivno funkcionirati “sami sa sobom” – i nešto kasnije s pratećim The Impostersima u krcatom londonskom Royal Albert Hallu, s kojima i dolazi u Pulu.

Amira Medunjanin 3. kolovoza u Areni će nastupiti u drukčijem izdanju, s norveškim bendom TrondheimSoloistene s kojim je snimila i novi album. Nakon mnogih rasprodanih koncerata u Lisinskom i drugdje, Amira Medunjanin kao autentična interpretatorica sevdaha u pulsku Arenu stiže i s inozemnim preporukama, poput one engleskog novinara Gartha Cartwrighta koji ju je nazvao „bosanskom Billie Holiday”, ili uvrštavanja među deset najboljih pjevačica u kategoriji world music scene.

Pored ova tri koncerta Istarsko narodno kazalište bit će domaćin seriji jazz-koncerata zbog kojih će mnogi potegnuti do Pule. Jer, riječ je o nizu prvoligaških jazz-nastupa kakvom nismo svjedočili od prije spomenutih festivala Jazzarella i Zagreb Jazz Festival, koji su nam u desetak godina doveli neke od najistaknutijih svjetskih glazbenika.

Jazzeri u INK

U primjereno odabranom prostoru pulskog Istarskog narodnog kazališta 9. svibnja nastupit će dobitnik šest Grammyja, lider jednog od najboljih big bandova na svijetu, legendarni kontrabasist Christian McBride & Big Band. Saksofonist James Carter više je puta proglašavan najboljim bariton saksofonistom na svijetu, a s postavom Elektrik Outlet dolazi u Pulu 26. svibnja. Izraelski basist Avishal Cohen bavio se različitim žanrovima, od jazza i etna do folka i fusiona, a jedna od najpoznatijih suradnji bila mu je s Chickom Coreom, a u INK nastupa 28. lipnja. Pulska jazz-sezona protegnuta na jesen završava se gostovanjima dviju američkih pjevačica, 26. rujna Lizz Wright koja će promovirati lanjski album „Grace“ te sjajne Madeleine Peyroux koju su uspoređivali s Billie Holiday, Ellom Fitzgerald i Edith Piaf, a koja će u Puli 16. studenog koncertno promovirati idući album „Anthem“.

I jedna korisna uputa za korisnike; kao što su otkrili mnogi koji su iz Zagreba vikendima putovali na Rovinj Jazz Festival ili koncerte u Puli, ako prema Istri vozite nekoliko puta mjesečno, daleko vam je isplativija varijanta putovati preko Ljubljane s mjesečnom slovenskom vinjetom. Na žalost, ili na sreću, samo jedno putovanje do Pule i natrag autocestom preko Rijeke i tunelom Učka koštat će vas koliko i četiri vožnje do Pule preko Ljubljane. Otprilike kao Uber-autocesta.