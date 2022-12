U idućoj godini povećava se iznos glavne nagrade u 'Milijunašu, doznali smo i koliko će se dobivati za prelaske pragova

Hrvatska će od 1. siječnja iduće godine uvesti euro kao službeno sredstvo plaćanja, a zbog toga će promjene uslijediti i u novčanim iznosima u kvizovima "Potjera" i "Tko želi biti milijunaš?". Već je poznato kako će u "Potjeri" svaki odgovor umjesto 3500 kuna vrijediti 500 eura, a s HRT-a su nam potvrdili da će glavna nagrada u "Milijunašu" biti 150 tisuća eura. Tako će, kazali su nam iz Službe komunikacija, iznos biti povećan, budući da je dosadašnja glavna nagrada bila 133 tisuće eura.

Kako neslužbeno doznajemo iznos za prelazak prvog praga bit će 150 eura umjesto dosadašnjih 1000 kuna, a za drugi prag dobit će se 5000 eura, umejsto 32 tisuće kuna. Inače, na HRT-u i ove godine planiraju sa snimanjem posebnog izdanja kviza "Potjera", u kojem će poznate osobe osvojeni iznos darovati u humanitarne svrhe. Još uvijek nije poznato tko će se sve natjecati u blagdanskom izdanju kviza.

Zanimljivo je usporediti i iskustva u drugim zemljama. Podsjetimo, kviz “Tko želi biti milijunaš?” počeo je u Velikoj Britaniji 1998. godine, a do sada se emitirao u više od sto zemalja. Bez obzira na ime, u nekim zemljama dijelilo se puno manje od milijuna. Primjerice, u albanskoj i kosovskoj verziji ovog kviza najviša nagrada bila je samo 50 tisuća eura. U Bugarskoj se emitira nova sezona “Milijunaša”, glavna nagrada je 100 tisuća leva, odnosno 385 tisuća kuna, a u Grčkoj je, kao i u Sloveniji, top nagrada 100 tisuća eura. Postoje i primjeri zemalja koje su podigle svoje nagrade. Najbolji primjer je Njemačka, u kojoj je do ulaska u eurozonu odgovor na 15. pitanje donosio milijun maraka, a sada je milijun eura. No, licenca nalaže da se kviz zove upravo "Tko želi bi

U Belgiji je prije eurozone top nagrada bila 20 milijuna franaka, odnosno 400 tisuća eura. Danas se za milijun eura još igra i u Austriji, Italiji, Nizozemskoj i Španjolskoj. U Mađarskoj se “Milijunaš” emitirao do prije tri godine, a tamo se igralo za 50 milijuna forinti, odnosno milijun i 50 tisuća kuna. Poznato je da je jedina koja je dosad kod nas uspjela osvojiti milijun kuna Mira Bičanić, kojoj je to uspjelo 14. lipnja 2003., nakon što je znala da je voditeljica Sandra Antolić trčala pariški maraton. Osim nje, milijunsko pitanje otvorilo je još sedmero natjecatelja. Prvi kojem je to uspjelo bio je Damir Pahić, koji je 17. listopada 2002. odgovarao na sad već glasovito pitanje o tome kako se pravilno piše Roland Garros.

Posljednji put otvaranje milijunskog pitanja vidjeli smo 22. studenoga 2009. godine. Profesor povijesti i zemljopisa iz Velike Gorice Nenad Mudrinić odustao je na pitanju “koji je od navedenih kemijskih elemenata najmanje zastupljen u ljudskom organizmu?”. Ponuđeni odgovori bili su sumpor, kalcij, ugljik ili cink. Mudrinić je odustao i dobro da je to napravio jer je mislio da je točan odgovor sumpor, a radilo se o cinku. Dobitnika nagrade od 250 tisuća kuna ima 40-ak, a nakon povratka “Milijunaša” na HRT pitanje za 500 tisuća kuna otvoreno je dva puta.

