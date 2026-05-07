Komentari
Poslušaj
U SPLITU

Damir Urban ispričao neugodno iskustvo s fanovima: 'Bacila mi je ženu u grmlje'

Split: Damir Urban nastupio na Pjaci
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
07.05.2026.
u 21:15

Iako na pozornici dijeli snažne emocije s publikom, istinski balans pronalazi u svakodnevici – u obiteljskom životu koji ga, kako kaže, drži prizemljenim. ''Jedna krajnost je ta da jednu večer sviraš i dijeliš autograme i ljudi pjevaju tvoje pjesme. Drugi dan što prije dođeš kući da pomogneš supruzi oko kuće i djece, sljedeći dan meteš, čistiš, stavljaš suđe u perilicu. I to mi pomaže da ostanem na zemlji, da ostanem normalan, kazao je glazbenik

U sklopu proslave Sudamje, Damir Urban održao je koncert na splitskoj Pjaci, prostoru koji već godinama nosi posebnu energiju susreta publike i glazbe. Njegov nastup bio je više od samog koncerta – pretvorio se u emotivno putovanje kroz osobne uspomene i snažnu povezanost s gradom u kojem je, kako sam priznaje, jedno vrijeme živio i stvarao.

''Ja sam u Splitu živio jednu godinu i pol dana, snimajući album ‘Žena i dijete’ s Draganom Lukićem, imao sam iznajmljen stan ovdje. U jednom trenutku osjetio sam se kao doma i zapitao se gdje ja to zapravo trebam ići kući'', rekao je Urban za In Magazin. 
Ipak, njegove uspomene na Split nisu uvijek bile idilične – bilo je i neobičnih, pa i kaotičnih situacija koje su ostavile trag.
''Od trenutka kad je jedna djevojka, koja je bila fan, bacila moju ženu u grmlje u Splitu, pa do raznih događaja ovdje, bilo je svega…'', prisjetio se Urban. No, ono što ga najčvršće povezuje s publikom nije sama scena, već emocija koju dijele kroz pjesme. Njegova glazba, kako kaže, nastaje spontano – iz iskustava koja su univerzalna.

''Kontakt se desi kroz pjesme jer su se ljudi poistovjetili s nekim tekstovima i pronašli u tim pjesmama i svoje živote. Ono što mene boli i smeta, vjerujem da boli većinu građana ove zemlje'', objasnio je Urban. U eri brze produkcije i potrošnje glazbe, Urban svjesno bira sporiji, autentičniji pristup stvaranju. Novi album je pri kraju, ali nastaje bez kompromisa i uz povratak starim metodama.
''Živimo u vremenu hiperprodukcije, što nije dobro. Pokušavam usporiti i vlastito vrijeme i vrijeme ljudi koji slušaju ovo što radimo i ne juriti s novim pjesmama. Novi album radimo bez upotrebe kompjutera, na način kako su ljudi nekad radili, snimamo na stare trakaše, bez mogućnosti copy-pastea'', dodao je Urban.

Iako na pozornici dijeli snažne emocije s publikom, istinski balans pronalazi u svakodnevici – u obiteljskom životu koji ga, kako kaže, drži prizemljenim. ''Jedna krajnost je ta da jednu večer sviraš i dijeliš autograme i ljudi pjevaju tvoje pjesme. Drugi dan što prije dođeš kući da pomogneš supruzi oko kuće i djece, sljedeći dan meteš, čistiš, stavljaš suđe u perilicu. I to mi pomaže da ostanem na zemlji, da ostanem normalan. Imam sve uzraste doma, od male koja kreće u osnovnu školu, do maloga koji je pred pubertetom i najstarijeg koji je već na fakultetu'', rekao je Urban. U takvom kućanstvu, priznaje, nema mjesta monotoniji – svaki dan donosi nove izazove i situacije. ''Kad problemi dolaze meni i supruzi, dolaze nam u raznim oblicima, od toga da je neka djevojčica uzela kartu i ne želi je vratiti, do sina koji ima neke ljubavne probleme ili kakve već, do trećeg sina kojem zapravo ne treba ništa osim para'', zaključio je Urban.

showbiz Sudamja Split Damir Urban

