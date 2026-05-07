FOTO Objavljene nikad viđene fotke sinčića Meghan Markle i Princa Harryja! Sve je iznenadilo ovo

Na britanskom kraljevskom dvoru prije sedam godina vladalo je posebno uzbuđenje jer je na svijet stigao Archie Harrison Mountbatten-Windsor, sin princa Harryja i Meghan Markle. Iako roditelji njegovo odrastanje drže podalje od medija, vojvotkinja s vremena na vrijeme u posebnim prilikama objavi fotografije svog crvenokosog dječaka. Tako je bilo i povodom njegova sedmog rođendana, kada je na Instagramu, gdje je prati 4,5 milijuna ljudi, podijelila dvije dosad neviđene fotografije. Jedna prikazuje novorođenog Archieja kako spava na očevim prsima, dok na drugoj, novijoj, šeće plažom sa svojom mlađom sestrom, petogodišnjom princezom Lilibet. - Sedam godina kasnije… Sretan rođendan našem slatkom dječaku - napisala je kratko Meghan.

Nove fotografije pokazuju koliko je Archie već narastao, što je sve iznenadilo, a rođendan slavi manje od tjedan dana nakon što je njegova sestrična, princeza Charlotte, proslavila 11. rođendan. Ipak, Archiejeva proslava zasigurno izgleda potpuno drugačije jer se odvija gotovo 8000 kilometara daleko od ostatka britanske kraljevske obitelji, u njihovoj vili u kalifornijskom Montecitu. Ondje Archie i Lilibet odrastaju vodeći tipičan američki život, daleko od kraljevskih protokola i dužnosti koje su njihovi roditelji odlučili napustiti.

Povratkom na društvene mreže prije otprilike godinu i pol dana, Meghan Markle započela je novu tradiciju objavljivanja fotografija svoje djece za njihove rođendane, slično kao što to već godinama rade princ William i princeza Kate. Tako je za Archiejev šesti rođendan podijelila fotografiju na kojoj dječak u pidžami promatra zalazak sunca, otkrivši da su mu organizirali zabavu. Njegova sestra Lilibet, koja rođendan slavi 4. lipnja, svoj je četvrti rođendan proslavila izletom u Disneyland.

Iako se o njihovu životu u Kaliforniji i dalje zna relativno malo, Meghan je u posljednje vrijeme počela češće prikazivati dijelove obiteljske svakodnevice, otkrivajući sitnice poput onih da njezina djeca imaju američki naglasak i da obožavaju popularni crtić 'Bluey'. Kako će točno proslaviti Archiejev sedmi rođendan, zasad nije poznato, no nema sumnje da će se roditelji pobrinuti da mu ovaj dan bude poseban. Princ Harry viđen je nekoliko dana prije sinova rođendana na ručku s prijateljima u Los Angelesu, pa se pretpostavlja da je tom prilikom bio i u potrazi za savršenim poklonom.