DIRLJIVA OBJAVA

FOTO Objavljene nikad viđene fotke sinčića Meghan Markle i Princa Harryja! Sve je iznenadilo ovo

Duke and Duchess of Sussex visit to Australia - Day Four
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
07.05.2026.
u 22:00

Vojvotkinja od Sussexa na svom je Instagramu obilježila sedmi rođendan sina Archieja emotivnom objavom i rijetkim obiteljskim fotografijama

Na britanskom kraljevskom dvoru prije sedam godina vladalo je posebno uzbuđenje jer je na svijet stigao Archie Harrison Mountbatten-Windsor, sin princa Harryja i Meghan Markle. Iako roditelji njegovo odrastanje drže podalje od medija, vojvotkinja s vremena na vrijeme u posebnim prilikama objavi fotografije svog crvenokosog dječaka. Tako je bilo i povodom njegova sedmog rođendana, kada je na Instagramu, gdje je prati 4,5 milijuna ljudi, podijelila dvije dosad neviđene fotografije. Jedna prikazuje novorođenog Archieja kako spava na očevim prsima, dok na drugoj, novijoj, šeće plažom sa svojom mlađom sestrom, petogodišnjom princezom Lilibet. - Sedam godina kasnije… Sretan rođendan našem slatkom dječaku - napisala je kratko Meghan.

Nove fotografije pokazuju koliko je Archie već narastao, što je sve iznenadilo, a rođendan slavi manje od tjedan dana nakon što je njegova sestrična, princeza Charlotte, proslavila 11. rođendan. Ipak, Archiejeva proslava zasigurno izgleda potpuno drugačije jer se odvija gotovo 8000 kilometara daleko od ostatka britanske kraljevske obitelji, u njihovoj vili u kalifornijskom Montecitu. Ondje Archie i Lilibet odrastaju vodeći tipičan američki život, daleko od kraljevskih protokola i dužnosti koje su njihovi roditelji odlučili napustiti.

Povratkom na društvene mreže prije otprilike godinu i pol dana, Meghan Markle započela je novu tradiciju objavljivanja fotografija svoje djece za njihove rođendane, slično kao što to već godinama rade princ William i princeza Kate. Tako je za Archiejev šesti rođendan podijelila fotografiju na kojoj dječak u pidžami promatra zalazak sunca, otkrivši da su mu organizirali zabavu. Njegova sestra Lilibet, koja rođendan slavi 4. lipnja, svoj je četvrti rođendan proslavila izletom u Disneyland.

Meghan Markle objavila nikad viđene fotografije svoje kćeri Lilibet koja slavi rođendan
Iako se o njihovu životu u Kaliforniji i dalje zna relativno malo, Meghan je u posljednje vrijeme počela češće prikazivati dijelove obiteljske svakodnevice, otkrivajući sitnice poput onih da njezina djeca imaju američki naglasak i da obožavaju popularni crtić 'Bluey'. Kako će točno proslaviti Archiejev sedmi rođendan, zasad nije poznato, no nema sumnje da će se roditelji pobrinuti da mu ovaj dan bude poseban. Princ Harry viđen je nekoliko dana prije sinova rođendana na ručku s prijateljima u Los Angelesu, pa se pretpostavlja da je tom prilikom bio i u potrazi za savršenim poklonom.

princ Archie rođendan sin Meghan Markle Princ Harry kraljevska obitelj showbiz

Damir Urban ispričao neugodno iskustvo s fanovima: 'Bacila mi je ženu u grmlje'

Iako na pozornici dijeli snažne emocije s publikom, istinski balans pronalazi u svakodnevici – u obiteljskom životu koji ga, kako kaže, drži prizemljenim. ''Jedna krajnost je ta da jednu večer sviraš i dijeliš autograme i ljudi pjevaju tvoje pjesme. Drugi dan što prije dođeš kući da pomogneš supruzi oko kuće i djece, sljedeći dan meteš, čistiš, stavljaš suđe u perilicu. I to mi pomaže da ostanem na zemlji, da ostanem normalan, kazao je glazbenik

'Slomila sam se. Završila u potpunom raspadu': Mikulić iskreno o teškim trenutcima, poslala snažnu poruku majkama

Marijana je uputila poruku svim majkama koje se osjećaju slomljeno, poručivši im da vrijede, da su dobre te da nisu zakazale niti promašile, već su očekivanja od žena i majki danas veća nego ikada. Napomenula je kako se od njih očekuje da rađaju i posvećuju se djeci kao da ništa drugo ne rade, dok se na poslu od njih traži da rade kao da djecu uopće nemaju, po mogućnosti ih i ne spominjući

Pobjednik 'Zvijezde pjevaju' o traumatičnom iskustvu: Tresao sam se, u šoku sam. Ne mogu se smiriti, nikome ovo ne želim

Marco Cuccurin je priznao da je bio u potpunom šoku i isprva nije znao što učiniti, no instinktivno je povukao svog psa. Vidjevši da napadač ne pušta i da trga Chanija poput plijena, prestrašila ga je tolika agresivnost pa je na kraju sam morao intervenirati. Uhvatio je ovčara za glavu, razvukao mu čeljusti, uspio ga odvojiti te ga je na kraju odgurnuo od sebe. Ubrzo nakon toga do njih je stigao i vlasnik njemačkog ovčara

