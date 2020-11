U domu Ivice Kostelića već vlada blagdanski duh, a Elin je pokazala čija je to zasluga

Još malo nas vremena dijeli od pravog ugođaja Božića, a u domu bivših skijaša Ivice i Elin Kostelić taj božićni duh već vlada. Supruga Ivice Kostelića podijelila je na društvenim mrežama kako njezini sinovi Ivan i Leon već sada u njihovom domu stvaraju blagdanski ugođaj izrađujući božićnu kućicu od medenjaka. Elin često podijeli sa svojim pratiteljima obiteljske zgode i kreativnost svojih sinova, pa je nedavno sve nasmijala kada je pokazala crtež na kojem je ona, a koji je djelo njezinog sina.

Ivica i Elin u ožujku su dobili i blizanke Janu i Katu, a djevojčice su se rodila dan prije velikog potresa koji je pogodio Zagreb i odmah nakon potresa Ivica je suprugu i djevojčice iz Petrove dove kući.

- Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje. Tim više što sa suprugine strane, a kažu da blizanci dolaze po ženinoj genetskoj liniji, blizanaca nije bilo. Barem koliko ona zna. Među Kostelićima ih je bilo. - ispričao nam je Ivica nedugo prije rođenja blizanki.

Sa djecom su Kostelići često u prirodi i uživaju u Kloštar Ivaniću u kojem žive.

- Sa sinovima sam često u prirodi. Ovdje gdje živimo, u Soboćanima kod Kloštar Ivanića, imamo šumu pa često odemo u nju. Pričam sinovima o životinjama i biljkama i raduje me što je njima to jako zanimljivo. Jedan od razloga što smo Elin i ja odlučili živjeti na selu jest i taj da djeca budu više u kontaktu s prirodom. Idilično je na selu. Mi imamo taj blagoslov da to možemo reći jer ne mora svaki život na selu biti idiličan - rekao nam je nedavno Ivica.

