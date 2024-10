U 37. godini iznenada preminuo poznati umjetnik, hrvatska modna scena u šoku

Hrvatska modna scena u šoku je nakon iznenadne smrti jednog od naših najcjenjenijih make-up umjetnika Bojana Jončića, koji je iznenada preminuo u 37. godini u petak 11. listopada. Vijest o njegovoj smrti na Facebooku je objavio naš poznati art model i voditelj Galerije Kranjčar Josip Joško Tešija.

- Ni u najgoroj noćnoj mori nisam mogao zamisliti da je ovo naš zadnji editorijal, tvoje zlatne ruke i talent šminkanja. Zbogom dragi moj prijatelju i suvremeniče Bojane. Mirno plovi u dubine svemira, negdje gore ćeš šminkati predivne nimfe. Hvala ti za sve, lijepotu koju si mi davao i umjetnost, dragi Bojane. Zauvijek u srcu i divnim modnim editorijalima u kojima si me napravio čudesnim,... Bio si svjetski, a naš, napisao je Tešija, koji nam je u nevjerici pričao kako mu nije jasno da više neće surađivati s Jončićem.

- Naš zadnji projekt bio je urbani performans ‘Ja sam koji jesam‘ za Dimitrija Popovića. Našli smo se u trgovini Nade Došen i ta šminka je trajala tri sata jer je bila izazovna. Razgovarali smo između ostalog i o zdravlju, rekao sam mu da imam migrenu, a on mi je rekao samo da ima problema s povišenim tlakom. Nevjerojatno mi je da je to bio naš zadnji razgovor, kazao nam je Tešija, koji je pun riječi hvale za pokojnog umjetnika.

- Bio je nabijen, jak čovjek, pravi snažni Dalmatinac. Podsjećao me na mornara. No, bio je velika dobrota od čovjeka, toliko divan, ali i pravi profesionalac u svom poslu. Nazvao me nekoliko dana prije šminkanja i pitao kako će izgledati moj lik, zatim je osmislio šminku. Kod njega nije bilo improvizacije. Radio je s najboljim make-upom, i puno nam je pomogao sa savjetima. Puno godina radio je za Chanel, i u Parizu i u Zagrebu, a kod njih ne može raditi svatko. Nikome nije mogao reći, bio je pedantan i znao je više od ikog, kazao je Tešija, koji je s pokojnim Jončićem radio na nekoliko projekata.

- Nevjerojatno mi je i dalje da nas je napustio tako mlad i snažan čovjek, koji nije bio bolestan. Bojan je bio pravi umjetnik u svom poslu i nikad ga neću zaboraviti. Ovo je veliki udarac za sve nas koji smo ga poznavali, ali i za cijeli hrvatski modni svijet, potreseno nam je kazao Tešija.

