Tuga u obitelji Brucea Springsteena: U 98. godini preminula je njegova majka Adele

Glazbenik Bruce Springsteen proživljava teške dane. Naime, on je na društvenim mrežama potvrdio vijest o smrti svoje majka Adele. Kroz dirljiv video u kojemu njegova mama pleše otkrio je da je preminula 31. siječnja. Uz video istaknuo je i sjećanje na majku kroz tekst svoje pjesme 'The Wish'.

- Sjećam se mamine jutarnje budilice. Ležao bih u krevetu i slušao te kako se spremaš za posao, zvuk tvoje kutije za šminku na umivaoniku. U uredu su bile sve dame s ružem za usne, parfemima i šuškavim suknjama. Kako si izgledala ponosno i sretno kada si išla kući s posla - dio je teksta ove pjesme.

Adele Springsteen bila je dobro poznata obožavateljima ovog pjevača, jer je čisto prisustvovala njegovim nastupima. Nekoliko ju je puta i on izveo na pozornicu te zaplesao s njom. Adeli je prije 13 godina dijagnosticirana Alzheimerova bolest.

- Moja majka voli plesati. Odrasla je 40-ih, a to je bilo vrijeme kada je ples bio egzistencijalni čin. Ona već 10 godina boluje od Alzheimera i to nam je puno oduzelo. Ali potreba za plesom nije ju napustila. Ona ne može govoriti. Ona ne može stajati. Ne može se hraniti sama. Ali kad me vidi, uvijek je osmijeh. Još uvijek osmijeh. I još postoji poljubac. I tu je taj zvuk koji ispušta kad me vidi. To je samo zvuk, ali znam da znači 'volim te' - rekao je Bruce na nastupu na Broadwayu 2021. godine.

Adele je porijeklom iz četvrti Bay Ridge u Brooklynu u New Yorku. Udala se za Bruceova oca Douglasa Springsteena 1948. Radila je kao tajnica 47 godina. Umrla je u dobio od 98 godina.

Podsjetimo, Bruce je i sam imao zdravstvenih probleme u posljednje vrijeme zbog kojih je odgodio i dio koncerata u 2023. godini. glazbenik je liječio čir na želucu. "Bruce Springsteen se proteklih nekoliko tjedana nastavio oporavljati od peptičkog ulkusa i nastavit će s liječenjem do kraja godine prema savjetu liječnika", stajalo je u priopćenju objavljenom u rujnu prošle godine.

VIDEO Mia Begović: 'Da sam ja dobila sjajnu ulogu, skinula bi se ja bez problema'