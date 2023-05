Tonči Huljić o unučici: 'Vrlo je neobična, nisu joj ni roditelji ni bake ni dide baš normalni'

Otkako je malena Alba, kći Petra Graše (47) i Hane Huljić (32) došla na svijet u svibnju prošle godine, postala je najpoznatija beba u Hrvata, a javnost o njoj pokušava doznati što više. Međutim, roditelji, ali i baka i djed, svoju privatnost vole držati po strani od svoje karijere u medijima stoga se i ne zna puno, a tek smo ju par puta uspjeli i vidjeti u javnosti.

Tonči Huljić (61) s kćerkom Hanom ovo će ljeto prvi put nastupiti nakon rođenja Albe i to na otvaranju revije glazbe "Melodije Jadrana" gdje će zajedno zapjevati "Misu Mediteranu".

Tim povodom skladatelj je odgovarao na neka pitanja IN magazinu, a nije mogao izbjeći ni pitanje o Albi. Otkrio je da su mu planovi za ljeto što više uživati s njom.

- Planovi su mi da se zaista odmorim jer mi treba odmor. I volio bih biti s bebicom, ovo će biti prvo ljeto kada će hodati, biti aktivna i volim biti svaki trenutak tu. Sad se nećemo vidjeti deset dana pa ti to jednostavno fali jer ti uđe pod kožu, vrlo je neobična, haha! Nisu joj ni roditelji ni bake ni dide baš normalni ni obični, al ona je neobična - rekao je glazbenik u razgovoru za In magazin.

Huljić uskoro ima i koncert u Beču, a za tu mu prigodu tremu stvara jedino razgovor na engleskom.

- Jedinu mi tremu stvara da nešto ne izvalim na engleski. Lako mi je komunicirati na hrvatskom i stvarati geg situaciju, ali na engleskom, nikad ne znaš kakva je struktura publike. Moram otkriti, to je najteže, taj prvi dio pa ih prozoveš da vidim koliko ima naših, a koliko ima njihovih, hahaha. I onda po smijehu možeš čuti gdje je prevaga, je l' - izjavio je.

Podsjetimo, s Huljićem smo porazgovarali na predstavljanju programa za "Melodije Jadrana".

- Od predstavljanja Misa Mediterana je prošlo dvije godine i moja velika želja je bila baš da je predstavim u Splitu i evo je sada ovdje, stalno sam slušao pitanja kad ćeš opet biti u Splitu. Hana je prošle godine bila odsutna, bila je na porodiljnom pa smo imali zamjenu, ali evo - kazao je Huljić i dodao: - Mislimo da je ovaj put osigurana logistička podrška i mislimo da će se ljudi odazvati jer nema zle krvi, nema natjecanja, pokažite što nudite - poručio je Huljić.

- Otvaramo s Misom Mediteranom. Mi smo odigrali samo dvije te predstave, ali morao sam se vratiti u Split da Split upozna moj rad čime je ja sad bavim. Ja se bavim isključivo instrumentalnom glazbom u koju spada i misa, iako je pjevam – ispričao je Huljić pa opisao kako je došlo do odabira lokacije. - Tražio sam prostor, razmišljao o kamenolomu u Žrnovnici, to je bio jedan epski prostor, ali je veliki rizik zbog ruže vjetrova. Drago mi je da sam se udomaćio u Galeriji Meštrović i što eto otvaramo prve Melodije Jadrana u ovom obliku – kazao je i objasnio da je to nova glazbena priča.

- Ovo nije sljedbenik Melodija hrvatskog Jadrana od Zdenka Runjića, ovo su neke nove melodije, revija i sajam glazbe u kojem svatko tko želi, a nekim svojim statusom, ugledom ili potencijalom kojeg ima, može doći predstaviti svoju novu pjesmo kojom misli poharati top ljestvice to ljeto. Zato su se ova imena i odazvala – naglasio je Huljić koji je emotivno vezan za epohalni prostor te Galerije Meštrović.

