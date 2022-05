Kao zanosna plavuša mamila je uzdahe 80-ih, a tragedija i buran privatni život na njoj su ostavili traga

Glavna tema ovih dana je film ''Top Gun: Maverick'' koji se nakon 1986. vratio na velika platna i izazvao nostalgiju brojnih obožavatelja no dio je razočaran jer se od brojnih zvijezda u novom nastavku pojavljuju samo Tom Cruise (59) i Val Kilmer (62).

Obožavatelje je posebno iznenadilo da se u nastavku neće pojaviti Meg Ryan i Kelly McGillis (64), no kako je otkrio redatelj Joseph Kosinski, nije želio ponoviti staru priču. Već udahnuti novi život kultnom filmu.

Kelly je 80-ih bila uvjerljivo najpoželjnija plavuša i zvijezda filma ''Top Gun'' u kojem je odigrala ulogu instruktorice Charlie. Tada je bila seks-simbol, a danas, kažu obožavatelji, izgleda neprepoznatljivo.

Nekad uspješna glumica godinama se pokušala vratiti Hollywoodu, ali joj, kako je jednom prilikom rekla, uloge joj nitko nije nudio jer je odbijala otići na plastične operacije.

Foto: Profimedia U javnosti se rijetko pojavljuje. Nekima ju je teško i prepoznati jer je odlučila da sijedu kosu neće više tretirati bojama, a prestala je brinuti i o kilogramima.

-Stara sama i debela, izgledam primjereno svojim godinama i o tome se zapravo radi u cijeloj priči. Ali radije se osjećam potpuno sigurno u svojoj koži i sa svojim godinama- kazala je u jednom intervjuu Kelly.

Glumica iza sebe ima buran privatni život. Godinama je vodila borbu s drogama te se bori s napadajima panike zbog tragedije iz mladosti. Naime, otkrila je kako je 80-tih bila silovana u svom stanu. Kako je otkrila, nikada nije pronašla mir, a prije nekoliko godina ponovno je doživjela napad u svojoj kući te od tada ima dozvolu za nošenje pištolja.

McGillis je imala i važnu ulogu u filmu "Svjedok" u kojoj je glumio i Harrison Ford, te je zaradila nominacije za Zlatni Globus i BAFTA nagradu.

Kelly se udavala dva puta i ima dvije kćeri s bivšim suprugom Fredom Tilmanom. U intervjuu za "SheWired" 2009. godine priznala je da je lezbijka, a 2010. se vjenčala za Melanie Leis, a već sljedeće godine su se razišle.

Trenutačno održava sate glume u "The New York Studio for Stage and Screen NYS3" u Ashevilleu, Sjevernoj Karolini.

