Prva emisija uživo: Odabrano 8 kandidata koji idu u polufinale showa 'The Voice'

Šesnaestero najboljih natjecatelja showa 'The Voice Hrvatska' večeras se publici i žiriju predstavilo u prvoj emisiji uživo. U timu Vanna pjevali su: Mija Mihanović, Filip Rudan, Darija Ramljak i Goran Orešković kojeg je Vanna preuzela iz tima Ivana Dečaka, a u polufinale su prošli Filip Rudan i Darija Ramljak.

U timu Gobac nastupili su: Vinko Ćemeraš, Dora Juričić, Tea Lovreković te Josip Palameta preuzet iz tima Massimo, a dalje idu Vinko i Dora.

Massimov tim čine jaka četiri ženska glasa: Adriana Vidović, Petra Roško, Maria Florencia Celani i Albina Grčić koja je bila u timu Vanna. U daljnji krug natjecanja plasirale su se Albina i Adriana.

U timu Ivana Dečaka bili su: Bernarda Bobovečki, Karlo Vudrić, Jakob Grubišak a „savršeno nesavršenom“ timu pridružio se Vjekoslav Banovčić kojeg je Ivan preuzeo iz tima Massimo. Natecanje nastavljaju Bernarda i Jakob.

U prvoj emisiji uživo iz svakog mentorskog tima jednog natjecatelja birali su gledatelji putem telefona i sms poruka, a od preostalo troje mentor je odabrao samo jednog ili jednu. To je bila i posljednja mentorska odluka u ovoj trećoj sezoni.

Mentori će napokon moći odahnuti jer u polufinalnoj emisiji odluku tko će biti finalisti Voicea donose samo gledatelji. I za kraj, u velikom finalu, četiri finalista, po jedan ili jedna iz svakog tima, svojim nastupima i vi vašim glasovima odlučit će tko je najljepši glas Hrvatske. Nakon zanimljivih audicija, teških nokauta te emotivno dojmljivih nastupa u dvoboju gledatelji već zasigurno imaju svoje favorite, ali obzirom na potvrđenu kvalitetu svih natjecatelja teško da itko može prognozirati tko bi mogao biti pobjednik treće sezone.

Emisije uživo prilika su da svojim pozivima podržite sve mlade talentirane pjevače koji su svojim radom i uz pomoć savjeta mentorskih ekipa pokazali zavidno glazbeno dostignuće.

Raspored izvedbi u prvoj emisiji uživo:

Tim Dečak

1. KARLO VUDRIĆ - I still haven't found what I'm looking for - (U2)

2. BERNARDA BOBOVEČKI - Love on the brain - (Rihanna)

3. VJEKOSLAV BANOVČIĆ - Come together - (The Beatles)

4. JAKOB GRUBIŠAK - Legendary - (Welshey Arms)

Foto: Dario Njavro/HRT

Tim Massimo

5. PETRA ROŠKO - Dok razmišljam o nama - (Josipa Lisac)

6. MARIA FLORENCIA CELANI - You sang to me - (Marc Anthony)

7. ALBINA GRČIĆ - Nisi više moja bol - (Gibonni)

8. ADRIANA VIDOVIĆ - I have nothing - (Whtiney Houston)

Foto: Dario Njavro/HRT

Tim Gobac

9. DORA JURIČIĆ - Bound to you - (Christina Aguilera)

10. JOSIP PALAMETA - Tajna vještina - (Gibonni)

11. TEA LOVREKOVIĆ - You've got the love - (Florence + The Machine)

12. VINKO ĆEMERAŠ – Black -(Pearl Jam)

Foto: Dario Njavro/HRT

Tim Vanna

13. GORAN OREŠKOVIĆ - Da li znaš da te volim - (Dado Topić)

14. DARIJA RAMLJAK - Bed of roses - (Bon Jovi)

15. FILIP RUDAN - Srce mi umire za njom - (Damir Kedžo)

16. MIJA MIHANOVIĆ - This is me -(Keala Settle)

Foto: Dario Njavro/HRT

Jakob Grubišak iz The Voicea: 'U backstageu zbog treme hodam u krug'