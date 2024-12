Tijekom vikenda uz jake showove na RTL-u i na Novoj TV praktički uopće do izražaja ne dolazi program na HRT-u

Superstar // RTL - četiri ruže

Karla Miklaužić pobjednica je nove sezone "Superstara", a možda još i važnije, novi je mladi pjevački fenomen o kojem bruji cijela Hrvatska. A nije u početku bilo izgledno, ne da će ova sjajna mlada pjevačica zadobiti simpatije publike, nego da će sam format "Superstara" pridobiti ovoliku popularnost. Sama ideja je u najmanju ruku dosta čudna - uz duge audicije s hrpom kandidata i onda s furioznom završnicom u svega nekoliko epizoda. Teško se u tom kaosu netko može zapravo istaknuti pa već prošlogodišnje, a i neke ovogodišnje kandidate treba guglati da bismo ih se prisjetili. No to nije slučaj s Karlom Miklaužić koja je već od audicija slovila za jednu od favoritkinja, a to je samo potvrdila u nastupima uživo. U konačnici je mlada pjevačica iz Huma na Sutli sve oborila s nogu "Suzom za zagorske brege" Vice Vukova. Ne može se, a zaista je teško to postići, pročitati niti jedan negativan komentar na ovu izvedbu ili na njezinu pobjedu niti na društvenim mrežama niti na YouTubeu, što zapravo dokazuje još jedan zanimljiv fenomen. Svaka čast raznim stranim pop pjesmuljcima, ali ništa neće domaću publiku dirnuti u srce kao domaća popevka. Pokazao je to prvi, sjećamo se toga još uvijek jako dobro, Martin Kosovec kada je pomeo konkurenciju u prošlosezonskom HRT-ovom "The Voiceu" otpjevavši hit također Vice Vukova "Tvoja zemlja" kao, kako je to član žirija Dino Jelusić tada opisao, "da brani domovinu". Godinama su se, kada je riječ o nastupima kandidata na pjevačkim showovima, nizali komentari da je potrebno više domaćih pjesama, a manje stranih i čini se kako su i sami natjecatelji i produkcija konačno shvatili da tu leže glasovi. Bravo stoga za ove mlade ljude koji mijenjaju trendove i koji za to u konačnici od publike dobivaju potrebno priznanje.

Supertalent // Nova TV - tri ruže

Istu želju vjerojatno ima svaki show u kojem natjecatelji demonstriraju neki vid talenta, a to je da gledatelji prepoznaju najbolje kandidate, da za njih zdušno navijaju i glasaju te da u konačnici steknu određenu dozu popularnosti. No i slučaju "Supertalenta" to također dolazi do izražaja tek u ovim posljednjim epizodama. Prošlog je vikenda, naime, emitirana zadnja polufinalna epizoda te su odabrana i posljednja tri natjecatelja koja idu u veliko finale ovoga showa. I tek zapravo u ovoj fazi natjecanja gledatelji imaju osjećaj da uistinu gledaju show koji se zove "Supertalent" te da se na pozornici izmjenjuju umjetnici koji uistinu imaju nešto pokazati. Sve prije je neka čudna kombinacija comedy-showa, nastupa na lokalnoj priredbi ili školske predstave. Dolaze se ljudi pokazati jer, eto mogu, a tek su i tamo kapne netko tko zaista ostavi bez daha. U takvoj mješavini svega i svačega, a u konačnici ničega, oni istinski talenti ostaju skriveni i onda imaju tek kratku završnicu da se iskažu, a malo tko će u tih nekoliko minuta izazvati toliki "wow efekt" da ostane i zapamćen.

Čokolada // HRT 1 - tri kaktusa

Uz jake showove na RTL-u i na Novoj TV praktički uopće do izražaja ne dolazi program na javnoj televiziji koji jednostavno ne prati u korak komercijalne televizije, barem kada je riječ o prime timeu tijekom vikenda. Tako se, primjerice, prošle subote navečer na Prvom programu HRT-a prikazivala "Čokolada", romantični film iz 2000. godine s Juliette Binoche i Johnnyjem Deppom u glavnoj ulozi. Jedan je od omiljenih među obožavateljima žanra, ali gotovo 25 godina star, ovaj film spada u kategoriju onih koji si netko pusti za vlastitu dušu kada nema za gledati baš ništa drugo.

Koncert Danijele Martinović // HRT 2 - dva kaktusa

Čudan odabir i na Drugom programu HRT-a koji također ne prati tempo konkurencije. Snimku koncerta Danijele Martinović koji je održala u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 2022. godine nema baš nekog smisla emitirati nedjeljom navečer. Svake se nedjelje, zapravo u istom terminu mogu uhvatiti kraći isječci koncerata, koji bez nekog smislenog brendiranja djeluju samo kao popunjavanje rupa u programu, a da se smisleno uklope u neki glazbeni program, bili bi zapravo zanimljivi za gledati.

