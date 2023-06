Tara Thaller snimljena u prvom izlasku nakon razvoda: 'Nisam ni prva ni zadnja, život je takav'

Početkom tjedna domaćim medijima proširila se vijest o razvodu glazbenika Farisa Pinje (26) i glumice Tare Thaller (25). Mladi glazbenik ekskluzivno je za Večernji list potvrdio da on i Tara nisu uspjeli spasiti brak te se nakon godinu i pol braka razvode.

Istu večer Tara je zablistala na dodjeli nagrada Story Hall of Fame na koju je stigla dobro raspoložena, a po prvi puta pred televizijskim kamerama progovorila je o razvodu.

- Radi se o raskidu, mislim to je valjda ni prvi ni zadnji put u životu, kažem nisam ni prva ni zadnja. Jednostavno život je takav. Ja uvijek govorim prvo svoje planove. Farisa volim, nadam se da, mislim ostat ćemo sigurno u dobrim odnosima, sad da l' ćemo bit prijatelji ne znam, ali eto - rekla je Tara za IN magazin. Mlada glumica osvrnula se i na promjenu imidža koji je uslijedio netom prije nego što je javnost saznala za razvod.

VEZANI ČLANCI:

- Pa zapravo moj frizer je bio - pa Tara ova sad dužina koju imaš nije ni duga ni kratka, hoćeš bob, ja sam rekla, ma ajde, a ovu sam frizuru nosila kao dijete, tu dužinu, tako da sam rekla zašto ne, volim promjene - istaknula je Tara.

Podsjetimo, Pinjo nam je ranije ekskluzivno potvrdio da se s Tarom odlučio sporazumno razvesti. – Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – rekao je talentirani glazbenik koji je još 2015. sudjelovao u regionalnom talent showu ''X Factor Adria'', a mentor mu je bio Tonči Huljić koji ga je svrstao u grupu 9 Control. Pinjo je tada s bendom došao do superfinala natjecanja, no sada se želi posvetiti autorskom radu i vlastitim skladbama.

VIDEO Kći Brucea Willisa otkrila detalje njegove teške dijagnoze: 'Mislila sam da ga nije briga za mene'