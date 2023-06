Proveo je život jedući zmije i uginule krave, a jedna nesreća zamalo ga je ostavila nepokretnog

Bear Grylls radio je ono što bi se malo tko usudio - jeo zmije, pio vlastiti urin i zavlačio se u napola raspadnuto truplo davno uginule krave kojoj je neposredno prije toga izvadio crijeva, no takav život koji je vodio snimajući seriju "Preživjeti u divljini" ostavio je traga na avanturistu koji sad priznaje da ga "boli sve živo".

"Svaki dan živim sa stalnim podsjetnicima na prošle ozljede i prošle avanture. Bol dođe i prođe, ali trenutačno su mi leđa prilično loša", kaže zvijezda emisije "Running Wild" koju snima od prošle godine.

Izvor njegove boli zapravo je nesreća koja se dogodila još 1996. godine u Zimbabveu. Grylls je tada skakao iz aviona s prijateljima, no njegov se padobran nije uspio pravilno otvoriti na visini od gotovo 5000 metara pa je pao na leđa, točnije na neotvoreni rezervni padobran i slomio je tri kralješka. Tada mu je rečeno da više nikada neće hodati.

VEZANI ČLANCI:

"To me stvarno potreslo", rekao je Grylls koji sada živi na privatnom otoku kod obale velškog sela Abersoch sa suprugom Sharom i njihova tri sina. Tada je imao tek 21 godinu a zbog nesreće je morao neko vrijeme ležati u bolnici dok su njegovi prijatelji proživljavali razne avanture bez njega.

“Bio sam tako nesiguran u budućnost. Pomisao da se ikad vratim u specijalnu zračnu službu činila se smiješnom. Pokušavao sam ponovno izgraditi svoj život, ponovno izgraditi svoje samopouzdanje, ali nisam znao hoću li se, fizički, ikada moći vratiti u doba kada nisam bio u agoniji dok sam radio najjednostavnije stvari", priznao je.

Godinu dana proveo je na terapiji i srećom, ponovno stao na noge. A samo 18 mjeseci nakon nesreće postao je najmlađa osoba koja se popela na Everest.

Osim problema s leđima, trpi i velike bolove zbog slomljenog ramena. No, s vremenom je naučio živjeti s tim simptomima.

“Imam puno dugotrajnih ozljeda i ne bih želio da ljudi misle da je lako ili da ne boli. Ali veći dio života je upravljanje ovim stvarima i pokušavam cijelim svojim bićem kloniti se lijekova i pronaći dobra, prirodna rješenja i nastavim s tim", ispričao je u nedavnom intervjuu.

“Uvijek mi se sviđao onaj citat koji kaže: ‘Nikada ne želiš dočekati kraj svog života u savršeno očuvanom tijelu’. To znači da nisi živio. Poželiš doći prekriven ožiljcima i pretučen, ali uživajući u vožnji. Stvarnost proživljavanja tog citata ponekad je manje zabavna, u smislu da su ožiljci i bolovi iritantni. Ali kako kažu, kad imaš manje od 30 godina imaš lice i tijelo koje si dobio, a nakon 30 imaš lice i tijelo koje si stvorio. To je tako točno. Stvarno se trudim ne brinuti previše o svom zdravlju, ali mislim da svi imamo odgovornost biti sam svoj liječnik. Ljudi se moraju nositi s nekim strašnim bolestima i prolaziti kroz strašne stvari, pa ako imamo priliku biti zdravi, moramo to učiniti", dodao je Bear.

VIDEO Nina Violić ispričala Ciganoviću je li ikada ulogu dobila preko kreveta i što misli o tome