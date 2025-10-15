Tajne iz doma u Bedekovčini: Mladost Slavice Ecclestone o kojoj se šutjelo

U Bedekovčini, ali i šire po Zagorju, s velikim zanimanjem su uvijek pratili što se događa oko Slavice Ecclestone. Razlog je jednostavan – ona je početkom sedamdesetih godina nekoliko godina provela upravo u Bedekovčini, u tadašnjem Odgojnom domu za žensku omladinu. Prema sjećanjima njezinih tadašnjih prijateljica i mladića koji su je poznavali, Slavica je u dom stigla iz Rijeke. Razlozi zbog kojih je završila u domu službeno su ostali tajna, no poznato je da su u tu ustanovu dolazile maloljetne djevojke s poremećajima u ponašanju – na temelju odluke suda ili centra za socijalnu skrb. Slavica je tamo boravila kao maloljetnica, pa stoga ne postoje i neće postojati službene informacije o njezinu slučaju. Ipak, prema neslužbenim pričama koje su bile javnosti dostupne prije 17 godina, u Bedekovčinu je došla nakon što je prestala pohađati školu. U početku je, kažu, bila pomalo divlja, no s vremenom se smirila. Nakon izlaska iz doma ponovno je pokazivala buntovnost. Jedna od bivših odgojiteljica prisjetila se, prenosili smo to 2008. godine, da se Slavica i tada razlikovala od drugih djevojaka – nije ju zanimao običan život, težila je nečemu višem.

Da je u tome uspjela, pokazuje i njezin kasniji brak s Berniejem Ecclestoneom. No po nestašlucima, poput tajnih bjegova iz doma, bila je kao i ostale djevojke. Takvi bjegovi, nakon dopuštenog izlaska koji se morao “zaraditi” dobrim ponašanjem, zvali su se “frent”. – Naravno da smo je poznavali. I mi smo se s njom družili, ali najviše je bila sa Zdravkom. Njegova majka nije htjela da je dovodi doma, pa su se nalazili kod njegova prijatelja – prisjetili su se 2008. godine Bedekovčani, koji su u mladosti kriomice posjećivali djevojke iz doma. Taj su dom tada zvali “sovinjakom”, a štićenice, nažalost, pogrdno – “sove”.

Većina tadašnjih mladića nije htjela želi govoriti o tim vremenima – mnogi imaju obitelji, a neki su se čak oženili djevojkama iz doma. Neki brakovi traju i danas, dok su drugi završili razvodom. Jedan od njih, Zdravko, za kojeg se pričalo da je bio Slavičin dečko, kratko je rekao: – Pričao sam o Slavici s Ivanom, on sve zna. Pitajte njega. I tako u krug – svi su je poznavali, svi su s njom provodili vrijeme, ali nitko “ne bi štel mešati”. Jedini koji je otvoreno govorio bio je tadašnji srednjoškolac Davor, koji se sjeća susreta sa Slavicom tijekom izviđačkog logorovanja na Bedekovčanskim jezerima. – Djevojke iz doma pridružile su nam se jedan dan. Slavica se odmah istaknula – bila je vesela, iskrena i zračila je nekom posebnom energijom. Za razliku od nekih drugih cura, imala je mjeru, bila je pametna i profinjena – prisjetio se Davor. Iz tog je razdoblja pronašao i fotografiju, a Bedekovčani su potvrdili da je na slici doista Slavica. Nakon odlaska iz Bedekovčine, njezine su erotske fotografije objavljene u magazinu Start, čime je započela njezina karijera u svijetu mode i glamura.