Svjetski nastupi kandidata potpuno razoružali žiri, no u veliko polufinale prošlo je samo njih sedam!

Sjajni kandidati svojim su izvedbama već prošloga tjedna oduševili publiku i žiri te im maksimalno otežali odabir onih najboljih. U večerašnjoj emisiji TOP10 tražili su svoj put do polufinala, a baš svi ostavili su srce na pozornici!

Na samom početku emisije zajedničkim nastupom, uz Grašinu pratnju na klaviru, otpjevali su hit 'Ako te pitaju' kojim su raznježili sve prisutne i natjerali Andreu da već nakon nekoliko taktova potraži maramicu.

Petra je članove žirija još jednom podsjetila na pravila koja se nisu mijenjala od posljednje emisije. Nakon nastupa kandidata svatko od njih dat će ocjenu od 1 do 5, a kandidati koji skupe 23 boda ili više, izravno prolaze u sljedeći krug, dok ostali svoje mjesto u polufinalu traže preko a capelle.

Prva je na pozornicu izašla 16-godišnja Lorena Bućan, koja se odlučila za skladbu Radojke Šverko 'Ništa nova'. Žiri, koji je podigla na noge, nagradio ju je s maksimalnih 25 bodova! ''Sretan sam što pokazuješ različite strane svog talenta, to je strašno bitno'', komentirao je mentor Grašo izbor pjesme. ''Ako ovako nastaviš, ja ću početi plakati kao Andrea svaki put kad čujem kako pjevaš. Ti si briljantna!'', rekla joj je Nina, što je potvrdio i Jacques.

Jacquesov Danijel Kranjec otpjevao je 'Bed of Roses' Bon Jovija i također dobio sve petice. ''Bio si savršen, siguran i bez jedne greške. Fantastičan si i zaslužuješ finale'', pohvalila ga je Nina, istaknuvši da je on kandidat koji je u showu najviše napredovao. ''Još puno možeš napredovati, samo ti to netko mora pokazati'', bio je iskren Tonči.

17-godišnja Marta Strmečki iz Jacquesova tima odabrala je pjesmu Gabi Novak 'Prvi snijeg', kojom mami želi čestitati rođendan. ''Tebe ljubi mikrofon! Kad smo ušli u današnju emisiju, mislio sam da ćeš biti jedna od onih koja će otpasti, ali ti si fantastična!'', bio je zatečen Tonči. ''Ona je kao Ana Štefok ili Gabi Novak u najboljim danima'', komentirala je Nina Martin glas. Žiri je njezin nastup nagradio s maksimalnih 25 bodova.

Tončijev Siniša Vidović na svoj je način donio Oliverovu skladbu 'Gdje to piše', a svojom je emocijom potpuno oduševio žiri koji je i njemu bez zadrške dodijelio baš sve petice. ''Ti si vrlo lukav. Ti točno nađeš i izbalansiraš neke svoje nedostatke i to ispadne savršeno'', pohvalio ga je Tonči. ''Donio si pjesmi potpunu emociju'', dodao je Grašo.

Svoju kartu za polufinale Noa Rupčić odlučio je potražiti rock-baladom Opće opasnosti 'Jednom kad noć'. ''Pustite srce, izađite van i vjerujte u sebe'', savjetovao je Tonči čitavu Noinu generaciju, naglasivši kako kod njega želi vidjeti još jaču emociju. ''Želim te vidjeti u potpuno drugom žanru! Razmisli o tome'', predložila mu je Nina. Noa je unatoč konstruktivnim kritikama za svoj nastup zaradio maksimalnih 25 bodova.

Ninina Gabriela Hrženjak otpjevala je zahtjevnu pjesmu Whitney Houston 'Queen Of The Night', no žiri nije bio impresioniran. ''Gabriela, nisi se snašla u ovoj pjesmi, a sada smo stigli do faze u kojoj ćeš se morati snalaziti u svakom žanru'', nije bila zadovoljna mentorica. Za svoju izvedbu zaradila je samo 22 boda i tako izgubila šansu za a capellu i mogući prolazak dalje. ''Danas si se na trenutke vucarala, polunezainteresirano, a nije bilo potrebe za tim – imala si mrak pjesmu'', kritizirao ju je i Jacques. ''Mi ovdje tražimo zvijezdu. Kad radiš sa zvijezdom, ne tražiš od nje da se snađe u svakom žanru nego da bude najbolja u onome što je... Daže si odabrala nešto što ti više leži, bila bi savršena… Zato sam ti dala pet, jer zaslužuješ!'', komentirala je Andrea.

Nakon prošlotjednog slabijeg nastupa, Renato Zahirović večeras je žiri potpuno razoružao Tošinom 'Zajdi, zajdi'. ''Renato, ne želim više nikada vidjeti da gledaš u pod dok pjevaš… Kad otvoriš oči, digni pogled. Moraš biti ponosan na sebe!'', komentirala je Nina, a zatim pojurila zagrliti svog kandidata koji je priznao kako je izvedbu posvetio pokojnom ocu. ''Pripadaš ovdje! Sljedeću pjesmu snimaš s Madre Badessom'', oduševljeno je ponudio Tonči. Za svoj nastup i Renato je zaradio 25 bodova.

Ilma Karahmet izvela je veliki hit grupe Magazin 'Kako sam te voljela', a na pozornici se ubrzo pojavio i njezin suprug koji nije mogao dočekati da se Ilma vrati u backstage. ''Zvijezda je rođena! Kod tebe se sve čini tako lako. Dao bih ti deset!'', frcale su pohvale mentora Jacquesa, a to je potvrdio i ostatak žirija dodijelivši maksimalnih 25 bodova. ''Usudit ću se reći, neka mi nitko ne zamjeri, ali ti imaš taj neki potpis u glasu kao Kemal Monteno'', komentirala je Nina.

Tončijeva Anamarija Mikulić otpjevala je Radioheadovu pjesmu 'Creep' u verziji Postmodern Jukeboxa i žiri potpuno ostavila bez riječi. ''Ti apsolutno imaš najspecifičniji glas i način pjevanja. Bila si odlična'', zadovoljno je komentirao mentor Tonči, a sve peticebile su logičan slijed događaja. ''Ja te nisam prepoznala večeras. Preda mnom je stajala jedna ozbiljna cura, jedan ozbiljni interpretator. Ti si bila cijela u svojoj izvedbi. Pjesma ti je sjela briljantno'', dodala je Nina. ''Ipak si me iznenadila jako i, priznajem, nisam to očekivao… Večeras si bila savršena bez mane. To se tako radi!'', pohvalio ju je i Jacques.

Posljednji je na scenu izašao Roko Blažević koji je velikim hitom grupe ABBA 'The Winner Takes It All' natjerao Ninu da već na polovici pjesme ustane iz svoje crvene fotelje. ''To je ono kad dobiješ zadatak pjevati ABBU i dobiješ najzeznutiju pjesmu. A onda je učiniš svojom na način na koji ni ja nisam očekivao, iako znam da možeš'', ostao je bez riječi Jacques. ''Roko, blagoslovljena sam time da te mogu slušati uživo. Ti si netko tko je stvoren da radi ovo'', dodala je i Nina , a Roko je tako postao deveti večerašnji kandidat koji je dobio maksimalnih 25 bodova.

Pred kraj sjajne večeri deset najboljih kandidata počastili su gledatelje još jednim zajedničkim nastupom, ovoga puta s Tončijem. ''Ja sam rojen da mi bude lipo'' rasplesala je cijeli studio, a zatim je uslijedio najnapetiji dio večeri…

Čak devetero kandidata s maksimalnim brojem bodova svoju kartu za polufinale morali su potvrditi u a capelli u kojoj je samo sedam mjesta, dok su jedino Gabrielu Hrženjak pogrešan izbor pjesme i samo 22 osvojena izravno eliminirali.

Nakon kratkih nastupa i napetog vijećanja tijekom kojeg žiriju nije bilo nimalo lako donijeti odluku, u TOP7 prošli su: Roko Blažević, Ilma Karahmet, Anamarija Mikulić, Renato Zahirović, Lorena Bućan, Noa Rupčić i Siniša Vidović.

Već sutra od 19:45 ne propustite veliko i nepredvidivo polufinale nakon kojeg ćemo doznati imena petero najboljih koji će se boriti za laskavu titulu nove RTL-ove zvijezde!

