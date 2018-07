Svirao je gitaru, harmoniku, bas, bubnjeve... ali od klavira se nikada nije htio odvojiti

Nije volio da ga zovu legendom ili zvijezdom

Iako je postao jedan od najcjenjenijih glazbenika ovih prostora, nikad nije volio da ga se zove zvijezdom, uvijek je bio podjednako skroman i jednostavan.

- Ne, ni zvijezdom, ni legendom. Uopće me za života ne diraju neke velike hvale. Mogu napraviti zaokret koji nema veze s ovim što sad radim, ali ima veze s glazbom. Glazba traži širinu, to je pošteno prema njoj. A što se tiče jednostavnosti koju ste naveli, samo mogu reći da sam takav čovjek, tako odgojen. Takvi su mi svi kod kuće. Mi smo ekipa koja ne uživa u velikim pohvalama, spektaklu, nečemu što nije prirodno. Sve je to isforsirano. Recimo, za koncert u Areni govore: Dođite na spektakl. Ma, nema tu toga. To je u čast glazbe. A kako sam s mora, na jugu ljudi ne trpe da je netko važan. Svi smo mi važni i ako nisi kao oni, a čovjek si s manom, u problemu si. Ako si duhovit, od toga ćeš napraviti prednost. Pokojni Dražen Vrdoljak govorio mi je da sam Dalmatinac s naočalama koji je od toga napravio prednost. Jednom me nazvao i kozmičkim Dalmatincem, iako to još nisam dokučio – ispričao je u jednom od svojih intervjua Dragojević kojeg ćemo ipak svi pamtiti kao veliku glazbenu legendu.