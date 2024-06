Svaka večer Melodija Jadrana ispričala je neku posebnu, ljetnu i očaravajuću priču

Ah, te divne Melodije Jadrana! Druga im je godina po redu, a već imamo osjećaj kao da su tu desetljećima... Posjetiti i uživati u melodijama najeminentnijih izvođača s ovih prostora doista je bila jedinstvena prilika, a još kada dodamo i to da su nam premijerno izveli svoje nove hitove, emocije se teže sliježu. Naše zvijezde doista su zablistale, i u vizualnom i glazbenom smislu, a s njima smo uoči i nakon nastupa vodili razgovore koji su nam otkrili njihove dojmove koja će teško zaboraviti.

- Lijepo je predstaviti novu pjesmu u ovako impozantnom ambijentu. Ta nova pjesma osvježava i publiku i izvođače. Nova pjesma nam daje novi vjetar u leđa i razlog da budemo još kreativniji, a u mojim godinama je to vrlo značajno i to nas čak i pomlađuje - kazala nam je legendarna splitska glazbenica Doris Dragović treće večeri Melodija Jadrana, a nastupila je posljednja, baš kao šećer na kraju.

Kada bi ove naše Melodije bile natjecanje, teško je reći tko bi odnio pobjedu... Svi su istaknuli svoje vrhunsko umijeće pjevanja i scenskog pokreta, a glazbenica Vanna premijerno je predstavila duet s mladim glazbenikom Sergejem imena "Dan po dan". Čak sam im u razgovoru i rekao da sam osjetio trnce njihovim nastupom i predivnom izvedbom. - Lijepo je čuti kada novinar kaže da je osjetio trnce, neka se i to zabilježi. Inače, osjećam se savršeno i još uvijek uzbuđeno nakon nastupa sa Sergejem. Njega sam naravno odmah primijetila u showu "The Voice", gdje sam bila članica žirija, a zapazili su ga i milijuni drugih. On je rijedak talent, izuzetan, a mislim da smo to i pokazali ovim duetom. On i ja smo odmah kliknuli, a i privatno mi paše - ispričala je Ivana Vrdoljak, dok je njezin mladi kolega Sergej dodao kolika mu je čast nastupiti i imati duet s pjevačicom kalibra kao što je ona. - Mene valjda još uvijek nije lupio šamar realnosti i da shvatim kako imam predivan duet s Vannom. To je velika stvar, a njoj se uistinu divim - objasnio je mladi glazbenik kojemu Vanna predviđa blistavu budućnost.

- Premijerno sam izvela pjesmu "Navij alarm" pred publikom koju toliko volim i koja mi je nedvojbeno najvažnija. Imala sam toliko strahopoštovanje prema svemu ovome, a sada kada se završilo voljela bih se ponovno vratiti na pozornicu i to sve još jednom proživjeti - objasnila je glazbenica Domenica Žuvela te objasnila zašto je baš odabrala pjesmu u dalmatinskom štihu.

- Imala sam više ponuđenih izbora za novu pjesmu, a Vjekoslava Huljić mi je sugerirala ovu i da malo promijenim svoj pravac. Ja sam prava Dalmatinka s Korčule i ponosna sam što sam dobro iznijela ovu pjesmu - dodala je simpatična Dome koja se nakon svog nastupa družila i uživala u ostalim izvedbama kolega u društvu najbolje prijateljice i kume Hane Huljić Grašo.

Uhvatili smo i Zeku, Dražena Zečića koji je otkrio kako se osjeća nakon pjesme koju je izveo s kolegicom Anđelom, a njihova pjesma se posebno dojmila publici koja ih je nagradila gromoglasnim pljeskom.

- Iako sam malo prehlađen, osjećam se jako dobro. Drago mi je što smo se nakon toliko godina Anđela i ja ponovno spojili i stvorili pjesmu "Kad se srce spotakne" - rekao nam je omiljeni dalmatinski pjevač Zečić, a njegova kolegica Anđela je dodala: - Brzo smo se dogovorili za ovaj duet, ponosni smo na sve pjesme koje imamo zajedno, a najviše mi je drago što pjesmom možemo prenijeti osjećaje na publiku - istaknula je glazbenica. Osim njih, razgovarali smo s još mnogo izvođača, a nastupili su i Adi Šoše, Alessandro Bonasera & Jordes, klapa Cambi, Giuliano i Diktatori, Goran Karan, Hari Rončević, Ivan Ive Županović, Ivica Sikirić Ićo, Jelena Rozga, Luka Nižetić, Marija Mirković, Marino, Mia Dimšić, Neno Belan, Tiho Orlić, Tonči Huljić i Pjero, Transacoustic te Zorica Kondža.

Kada zbrojimo i oduzmemo, ne znamo koja je večer bila bolja, a svaka je svojim stihovima ispričala neku posebnu, ljetnu i očaravajuću priču. Prvu večer, održanu prošlog petka 21. lipnja imao je čast otvoriti legendarni Gibonni, a dvosatnim solističkim koncertom uz pratnju benda okupio je brojne obožavatelje koji su uživali u njegovim evergreen hitovima. Iako je toplinski val zahvatio cijelu Hrvatsku, a posebice Dalmaciju, to nije bio dovoljno dobar razlog da njegova publika ne dođe uživati u pjesmama "Dobri ljudi", "Činim pravu stvar", "Lažu fotografije", "Kiša", "Divji cvit", "Libar", te mnoge druge.

- Osjećam se predivno, a došla sam se zabaviti bez obaveze s društvom i uživati. Imala sam i tonsku probu jer nastupam s novom pjesmom "Lavica". Gibonnija i mene veže prijateljstvo, a sve njegove pjesme obožavam, ne mogu izdvojiti najdražu - ispričala nam je Jelena Rozga dok se Meštrovićevim stepenicama penjala do čarobnog ambijenta, a svojim dolaskom je počastila baš sve, iako prvu večer nije nastupila.

Nije nedostajalo ni pravog kulturnog uzdizanja zato što su nam pravu glazbeno-klasičnu poslasticu pripremili Matej Meštrović u kombinaciji s gudačkim orkestrom milanske La Scale. Hrvatski umjetnik, pijanist i skladatelj Matej Meštrović je u drugoj večeri, koja se nakratko preselila u Meštrovićev Kaštilac, nekoliko stotina metara udaljen od Galerije Meštrović, izveo je poseban aranžman "Četiri godišnja doba" baroknog virtuoza Antonija Vivaldija.

