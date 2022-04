Strani mediji tvrde: Reality zvijezda iznenada se vjenčala nakon godinu dana veze

Kourtney Kardashian (42), zvijezda reality showa “Keeping Up With the Kardashians” i vlasnica lifestyle portala “Poosh” vjenčala se jučer u Las Vegasu za svog dečka, bubnjara grupe Blink 182 Travisa Barkera (45) nakon godinu dana veze. Inače, Barker je u nedjelju navečer nastupio na dodjeli nagrada Grammy, a kako piše TMZ, s Kourtney je odmah otputovao u Las Vegas, gdje ih je u kapelici vjenčao dvojnik Elvisa Presleya.

U siječnju prošle godine se počelo šuškati o njihovoj ljubavi, kada su zajedno proveli vikend u kući njezine mame Kris Jenner u Palm Springsu odakle su oboje podijelili slične snimke na svojim profilima na Instagramu.

- Dugo su bili dobri prijatelji, ali zadnjih par mjeseci njihov odnos je prerastao u romansu. Travisu se ona sviđa već neko vrijeme - rekao je tada za magazin People prijatelj blizak paru. Travis ju je zaprosio u listopadu prošle godine u Montecitu u Kaliforniji.

Veza bubnjara i reality zvijezde izazvala je čuđenje mnogih, no čini se kako je Kourtney sretnija no ikada, a obožavatelji su komentirali da proživljava novu mladost, a zajedničke trenutke često dijele na društvenim mrežama. Kourtney iz prijašnje veze ima troje djece sa Scottom Disickom. Travis je iza sebe ima dva braka i prva supruga mu je bila Melissa Kennedy od koje se rastao nakon devet mjeseci, a druga supruga mu je bila bivša Miss SAD-a Shanna Moakler. U braku su bili četiri godine, od 2004. do 2008. i imaju sina sina Landona i kći Alabamu.

