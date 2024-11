Stanković najavio gošću i temu iduće emisije: 'Godinama se bori sa sustavom, glasna je i hrabra'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, najavio je gošću i temu iduće emisije.

- Godinama se bori sa sustavom, glasna je i hrabra, a svima koji joj savjetuju da malo uspori i razmisli poručuje "nab..em vas!", prvo je napisao Stanković, a onda otkrio kako je gošća Suzana Rešetar, a tema "Ljudi koji se godinama bore sa sustavom."

Suzana Rešetar majka je 15-godišnjeg dječaka s autizmom, ujedno i predsjednica udruge Sjena. Ona je više puta izlazila u javnost s navodima kako djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom u Hrvatskoj nemaju podršku države. Njezin sin Ivano sve do veljače ove godine u sustavu nikad nije imao podršku logopeda, edukacijskog rehabilitatora, radnog terapeuta... Nakon duge borbe tada je upisan u Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, a Rešetar je nastavila upozoravati javnost o problemima majki njegovateljica.

GALERIJA: Biste li ga prepoznali? Pogledajte kako se naš voditelj mijenjao kroz godine

U novoj sezoni "Nedjeljom u 2" urednik i voditelj Aleksandar Stanković promijenio je smjer emisije i odlučio je nakon četvrt stoljeća emitiranja okrenuti novu stranicu. – Nakon 24 godine došlo je vrijeme da se promijeni karakter emisije. Nedjeljom u 2 više neće biti politički talk-show. Razgovarat ćemo i dalje o relevantnim društvenim fenomenima, ali bez premijera, predsjednika i Sabora u glavnoj ulozi. Odmak od politike moja je ideja, nitko me nije natjerao na to, ali odlučio sam u drugom dijelu svoje karijere pokušati dati nešto više ovoj zajednici od pukog istjerivanja istine s političarima – poručio je Stanković u prvoj emisiji u kojoj je tema bila "Ljudi koji su ni iz čega stvorili nešto".

"Ne borim se jer sam se umorio, depresivan sam i kupio me Plenković.' To tvrde oni kojima se ne sviđa novi smjer Nu2. Sve je točno osim ovog o depresiji. Otkud sad to? Nisam uopće depresivan jer vidim da su se svi digli na dvije zadnje oko tema valja li nam srednja škola ili ne, valjaju li nam pederi ili ne, valja li nam mržnja ili ljubav, a bile su samo dvije emisije. O. K., teme malo jesu priglupe, al ko što se vidi iz ovog posta, bavljenje glupošću nije mi strano", poručio je na svojem Facebooku urednik i voditelj emisije.

VIDEO: Dramatičan sukob Bilmana i Tomčić u 'Supertalentu': 'Stvarno mi je dosta toga'