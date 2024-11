VIDEO Jeste li znali da se Thompson početkom 90-ih pojavio u ovoj popularnoj seriji, pogledajte kako je izgledao

Pjevač Marko Perković Thompson početkom 90-ih je tek startao u glazbenim vodama, ali je brzo osvojio publiku. Rijetki se sjećaju kako je u tom periodu imao i malu gostujuću ulogu u zabavno-glazbenom serijalu "Jel' me netko tražio?" koja se prikazivala na programu HTV-u od 1991. do 1995. godine. Zbivanja u ovoj glazbenoj emisiji odvijala su se u kafiću, a emisija se sastojala od igranih humorističnih zgoda, skečeva i šala isprepletenih s glazbenim nastupima poznatih estradnih pjevača. U jednoj od epizoda prikazanih 1992. godine u emisiji se pojavio i Thompson, u društvu jedne djevojke pojavio se na vratima kafića i upitao; "Jel' me netko tražio?". Taj isječak iz emisije netko je objavio na TikToku i video je postao jako gledan.

- Ovo je super. Čovječe nisam znao da je to toliko stara emisija, pa od kad se to snimalo? Koja zdrava vremena. Sjećam se ovoga. Odlično! Super je - pisali su u komentarima korisnici TikToka. Thompson nastavlja svoju ovogodišnju povratničku turneju. Ovaj 57-godišnji pjevač rodom iz Čavoglava na svom je službenom Facebook profilu nedavno s obožavateljima podijelio datum i lokaciju novog koncerta. - Dragi prijatelji, vidimo se u Dubrovniku 6. prosinca na Dan dubrovačkih branitelja i blagdan svetog Nikole - stoji u opisu službene najave koncerta koji će zasigurno izazvati veliku pomamu na jugu Hrvatske.

Na promotivnom plakatu navedeno je i da će Thompson pjevati na Stradunu, u petak u 21 sat. Na taj način glazbenik će nastaviti svoju povratničku turneju započetu u kolovozu ove godine na stadionu Gospin Dolac u Imotskom. Nakon dvostrukog programa u Imotskom, Perković je nastupio i u Dugopolju. Podsjetimo, Thompson je nedavno predstavio live verziju hita "Sine moj" sa spektakularnog koncerta održanog u Dugopolju. Jedan od najemotivnijih trenutaka koncerta bila je izvedba pjesme "Sine moj" koju je zajedno s više od 40 tisuća ljudi otpjevao za svog sina, a sve je zabilježeno kamerama u produkciji Croatia Recordsa.

Pjesma "Sine moj" u originalnoj izvedbi nalazi se na Thompsonovu albumu "Bilo jednom u Hrvatskoj" koji je odmah nakon izlaska 2006. godine bio najprodavaniji album u jednoj večeri. Aranžman za live verziju pjesme i tekst potpisuje Marko Perković Thompson, a na glazbi je radio s Antom Pupačićem. Zahvaljujući Marku Zeljkoviću Zelji koji je odradio režiju i montažu videa, emocije se vide u svakom kadru.