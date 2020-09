Snježana Dujmić otkrila koji je posljednji dar dobila od supruga Rajka

Snježana Dujmić udovica legendarnog glazbenika Rajka Dujmića pokazala je na Facebooku posljednji dar koji je dobila od svog supruga. – Rajkov zadnji dar..... YOU & ME – napisala je Snježana uz fotografiju na kojoj je šalica na kojoj piše ''ti i ja'' i dodala je da se osjeća slomljeno. Zahvalila je i svima koji su joj velika podrška nakon Rajkove smrti.

"Svima još jedno hvala na izrazima sućuti. Vi ste bili uz mene i čuvali me, svaka riječ podrške, svaka sličica me spasila da se ne slomim, jer da nije bilo svih vas, znanih i neznanih koji ste voljeli Rajka kao čovjeka, njegove pjesme, prepoznali njegovo veliko srce, moje srce bi puklo do kraja.. Zaista me držite iznad vode da ne potonem. Vi ste potvrda da ima ljudi koji znaju razumjeti, vole i suosjećaju... Volim vas sve, i zahvalna sam Bogu što vas imam, čuvat ću vas kao što vi čuvate mene. Svima želim više radosti, manje tuge, više sreće, i ono najvažnije zdravlje", napisala je.

U intervju koji je za RTL dala nakon Rajkove smrti rekla je kako nakon njegove smrti ide dan po dan, noć po noć.

"Kad su nam rekli da se Rajko umro, moja reakcija je bila izvan svake pameti. Ničim izazvana pitala sam ima li Rajko ikakvih organa koje može donirati. Mislila sam da će tako veliko njegovo srce kucati u nekom drugom. Otuda valjda moja reakcija da doniram, jer on je imao srce kao autobus u kojem su se izmjenjivali raznorazni putnici", objasnila je u intervju i zašto je obitelj odlučila donirati Rajkove organe. Ispričala je tada kako joj je sućut na Rajkovu pogrebu izrazio samo Vladimir Kočiš Zec, dok ostali članovi Novih fosila nisu to učinili. Zadnjih godina odnosi između Dujmića i ostalih članova Novih fosila nisu bili idilični.

"Osobno saučešće mi je izrazio Zec a Sanja i Marinko nisu, a nisu me ni nazvali da mi izraze sućut, pa ne bih im spustila slušalicu, u tim trenucima nema ljutnje", ispričala je Snježana u intervju. Podsjetimo, Rajko Dujmić u 66. godini preminuo je 4. kolovoza od posljedica prometne nesreće u kojoj je zadobio teške ozljede glave.