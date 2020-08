Slavlje u karanteni: Glumac za 60. rođendan otkrio da je zaražen koronavirusom

Želim to objaviti javno. Prisiljen sam slaviti 60. rođendan u karanteni jer sam pozitivan na covid-19, koji uzrokuje koronavirus - započeo je objavu slavni Antonio Banderas na Twitteru kojeg je iznenadio pozitivan nalaz na koronavirus.

- Dodao bih da se osjećam relativno dobro, malo umornije nego inače, i siguran sam da ću se oporaviti u što kraćem roku. Nadam se da će mi preporuke liječnika pomoći da prebolim ovu bolest koja je pogodila mene, ali i toliko ljudi u svijetu - napisao je u posebnoj objavi dodavši kako će ovo vrijeme u karanteni iskoristiti čitajući knjige, pišući i odmarajući i smišljajući planove jer 60. rođendan dočekuje pun želje i entuzijazma.

- Veliki zagrljaj svima - poručio je glumac, za kojeg strani mediji ne mogu ustvrditi gdje se točno nalazi, ali je poznata infromacija da je u posjedu jedne rezidencije u Surreyu, Engleskoj, kao i dva druga doma - u Španjolskoj i New Yorku.

Glumivši u više od 100 filmova, Banderas je svoje ime u Hollywoodu uspješno izgradio pa je povodm 92. nagrade Američke filmske akademije bio i nominiran za najboljeg glumca za glavnu ulogu u filmu "Tuga i slava" redatelja Pedra Almodovara, a drugi filmski naslovi koji su glumca doveli do vrhunca karijere su i "The Mask of Zorro", "Philadelphia" i "Puss in Boots".

Podsjetimo, od koronavirusa dosad je obolio neznatan broj slavnih hollywoodskih faca, a među njima su tako i Tom Hanks te njegova supruga Rita Wilson, glumac Idris Elba, Marianne Faithfull, Olga Kurylenko i Mel Gibson.