Slamao je srca u 90-ima, sad tvrdi da je zbog vjere na crnoj listi Hollywooda, a ovo je rekao o Kamali Harris: Nije sposobna

Upoznali smo ga kao snažnog Herkula u seriji "Herkul: legendarna putovanja", ali glumac Kevin Sorbo ne može se pohvaliti trenutnim statusom u Hollywoodu. Naime, glumac je u posljednje vrijeme na društvenim mrežama glasan po pitanju političkih stavova u kojima otvoreno podržava Donalda Trumpa, gradnju zida na granici s Meksikom te zabranu abortusa. Tvrdi da su ga u Hollywoodu stavili na crnu upravo zbog njegovih stavova, od kojih on ne odustaje. Kršćanin, pratitelj Donalda Trumpa i kritičar Demokrata i žena dane provodi tako što bez zadrške iznosi svoje političke stavove na društvenim mrežama. - Stranka koja podržava abortus prije života, imigrante prije svojih građana i izbjeglice prije svojih ratnih heroja će mi držati prodiku o moralu. Ne bih se složio - stoji u njegovoj objavi na X-u(bivšem Twitteru).

Foto: Profimedia

Mnogi su tek saznali za njegove stavove 2014. godine kada je glumio u filmu God's Not Dead koji se bavi pitanjem religije, te u kojem glumi profesora filozofije koji je ujedno i ateist te tjera svoje studente da potpišu izjavu da je Bog mrtav.

Neki pratitelji mu otvoreno prigovaraju zbog stavova na društvenim mrežama i s njim vode rasprave. On se dotaknuo i žena te komentirao kako nemaju pravo biti uvrijeđene Trumpovim 'hvatanjem p**de' jer su ipak one te koje su većinom kupovale '50 nijansi sive'. - Ako su žene uzrujana Trumpovim zločestim riječima, tko je onda kupio 80 milijuna komada '50 nijansi sive'? - izjavio je jednom prilikom.

Jedan od zamjećenijih njegovih ispada bio je povezan s pravom na držanje i nošenje oružja, koje je u SAD-u osigurano drugim amandmanom ustava. - Ako mislite da je korona strašna, čekajte da vidite što vlada može učiniti s nenaoružanim građanima - napisao je Kevin.

U posljednje vrijeme, oko novih predsjedničkih izbora, ponovno je glasan na X-u. Kevin ovaj put svoju artiljeriju koristi protiv Kamale Harris. - Kamala nije sposobna biti predsjednica. Vrijeme je da ljudi to shvate - samo je jedan od takvih objava. - Ako Kamala želi veliku publiku, nek idući put pozove Trumpa da bude govornik - još jedan je njegov komentar. No onaj koji je mnoge uzrujao je kada je Kevin napisao da Kamala treba dokazati da je stvarno crnkinja, pa neka glasno kaže riječ koja počinje na slovo N(pogrdna riječ za ljude koji imaju crnu boju kože) Od javnih ličnosti, otvoreno su ga kritizirali Stephen King, Jeff Matemu, John Pavlovitz, Chrissy Teigen, Alyssa Milano i drugi.

