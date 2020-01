Severinina idila sa svekrom i svekrvom: Svi ih hvale, ali našla se i jedna zamjerka

Olja i Dragan, najbolja svekrva i svekar na svijetu. Danas su nas odveli na ručak. Moja obitelj u svijetu neizvjesnosti, ljubav i podrška - napisala je Severina uz fotografiju na kojoj je s roditeljima svog supruga Igora Kojića.

Splitska pjevačica od početka veze s Igorom uvijek je imala riječi hvale za Olju i Dragana s kojim često dijeli i pozornicu. Oni su joj bili i velika podrška u borbi za skrbništvo nad sinom Aleksandrom kojeg je dobila u vezi s Milanom Popovićem.

Obožavatelji su bili oduševljeni ovim skladom i ljubavi koja vlada između nevjeste i svekra i svekrve i dali su to do znanja Severini dijeleći joj pohvale kako je lijepo vidjeti obitelj.

- Divno je to draga Severina nisi sama, Bog će to sve namjestiti na svoje mjesto samo se opusti vjeruj i čuvaj te divne ljude pokraj sebe - pisalo je u jednom od mnogih komentara, a kako je fotografija objavljena na pravoslavni Badnjak, a Severina to nije naglasila niti je uputila čestitku jedan pratitelj joj je to malo zamjerio.

- Mogla si spomenuti Badnji dan Severina. Bilo bi lijepo. Kraljice. Sretna i blagoslovljena badnja večer svim pravoslavnim vjernicima.