Severina objasnila zašto je molila na koncertu i progovorila o sinu koji nije došao na koncert

Nakon zagrebačkog spektakla na kojemu je 18.000 ljudi pjevalo sve Severinine najveće hitove, ali joj skandiranjem iz publike pružalo i podršku u borbi za sina Aleksandra koji je nedavnom nepravomoćnom mjerom pripao ocu Milanu Popoviću, pjevačica se kratko osvrnula na koncert i na situaciju u kojoj je nalazi.

Naime, nakon prve tri skladbe, zamolila je publiku da s njom izmoli „Očenaš“, a nakon nastupa je objasnila razloge takve odluke: - Meni je normalno moliti se. Obično se ne molimo na bini, ali moja ekipa i ja se uvijek pomolimo prije svakog koncerta. A kad sam imala priliku moliti sa skoro dvadeset tisuća ljudi onda je to lijepo jer se ta energija umnožava i širi u koncentričnim krugovima- kazala je pjevačica.

Na pitanje odakle joj emotivne i mentalne snage za profesionalan i vrhunsko odrađen troipolsatni nastup, samo je kratko kazala: -Snaga je zbog mog sina.To je najveća snaga -izgovorila je dodajući kako Aleksandar, nažalost, nije bio na koncertu s njom. Ali je zato, dodala je, u srcu gdje je uvijek.

Tijekom nastupa nekoliko je puta spomenula i majku, a na pitanje što joj je mama rekla na cjelokupnu situaciju kroz koju prolazi posljednjih dana, otkako je sud donio privremenu nepravomoćnu mjeru prema kojoj će Aleksandar živjeti s ocem, samo se nasmijala i kazala: - Moja mama je rekla da će ih sve prebit.

Poruku ljubavi poslala je i suprugu Igoru Kojiću za kojeg su novinari rekli kako je cijelo vrijeme bio uzbuđen i nervozno šetao, a neki kolege primijetili su da je iza bine napravio više koraka nego plesači na bini. Na to se Severina samo nasmijala šaleći se kako bi ga trebala zaposliti kao plesača. Zahvalila je njemu i njegovoj obitelji te dodala kako je sretna što ima takvog supruga koji joj je od prvog dana podrška. Ipak, posebno je bila ganuta atmosferom na zagrebačkom koncertu.



- Mislila sam da Split neće ništa nadmašiti, ali ispalo je da su svi gradovi posebni, a Zagreb kao i prije šest godina…i tada i sada je najbolji koncert. Ok, količina ljudi je veća jer je dvorana veća od beogradske i splitske, ali zahvaljujem svim ljudima jer je ovo baš bio koncert ljubavi i veselja i dostojanstva, a to mi je najvažnije.

Na pitanje kako joj je bilo izvoditi pjesmu „Rođeno moje“ koja je nastala kao posveta njezinom sinu Aleksandru, kazala je:

-Lipo i ponosno. Mislim da je tako bilo i ljudima, mislim da su svi jedva čekali tu pjesmu, nekako da stvarno u vremenima kad ljudi izlaze na ulice i kad štrajkaju po mjesec dana i kad imamo djecu koja odlaze iz Hrvatske zato što njihovo znanje i njihovu pamet netko drugi cijeni više, a kod nas to nije tako. Teško je kad djeca gledaju svoje roditelje kako štrajkaju zbog 700 kuja, a ovi iz politike objašnjavaju da je to zapravo „druga partija“, . Kao, netko vas nagovara da štrajkaju jer će za tih 700 kuna napuniti rezervoar benzina i kupiti sladoled s četiri okusa, tako da mislim da su tu pjesmu ljudi preuzeli kao svoju himnu. To više nije samo moja pjesma, ona je otišla puno dalje - najavila je i slovenski koncert 21.12.

U subotu navečer u zagrebačku Arenu doslovce više nije mogao ući nitko jer je zanimanje za nastup splitske pjevačice nadmašilo sva očekivanja. Publika je s njom uglas pjevala sve hitove, od samih poče-taka do najnovijih skladbi. Naime, na pozornici u obliku dijamanta, najsuvremenijeg i svjetskog standarda uz Severinu se izmjenjuje čak 16 plesača s 20 koreografija, svira 15 glazbenika, kao i članovi simfonijskog orkestra.

Tako je na najspektakularniji mogući način premijerno u Split 16. studenog, a potom u Beogradu pa sa-da u Zagrebu, u sklopu turneje, predstavljeno sve ono na čemu je proteklih mjeseci, na čelu sa Severinom, radilo čak 100 ljudi, među kojima posebne zasluge nose još i talentirani slovenski redatelj Nejc Levstik, poznat po dosad brojnim uspješnim inozemnim projektima, koreograf Matic Zadravec, s kojim je Severina surađivala i na prethodnoj 'Dobrodošao u klub' turneji, dizajner kostima Peter Movrin, koji je u svojoj karijeri imao prilike raditi za velika imena poput McQueena, Miu Miu, Beyonce, Lady Gage, Björk, a ovom prilikom je snage udružio s također uspješnim dizajnerom Metodom Črešnarom.