Severina se oglasila uoči koncerta u Areni: Za sve posjetitelje ima samo jednu molbu

Severina Kojić proteklih tjedana proživljava privatnu dramu zbog koje su se mnogi zapitali što će biti s koncertom u zagrebačkoj Areni, posebice nakon što je prije nekoliko dana donesena privremena sudska mjera prema kojoj će njezin sin Aleksandar živjeti s ocem Milanom Popovićem.

Pjevačica unatoč privatnim problemima nastavlja dalje s koncertima, a to je otkrila i jučer poručivši tek kratko 'Show must go on'. Uoči večerašnjeg koncerta u Zagrebu pjevačica se ponovno javila obožavateljima i zahvalila na neizmjernoj podršci koju joj pružaju.

- Hvala svima što ste mislili na mene. Poseban je osjećaj da si nekome u mislima, da te razumiju i da znaju “o čemu se tu radi.” Hvala svim javnim osobama i svim nepoznatima koji su mi dali podršku. U svakom sam vašem slovu osjetila po jednu malu molitvu... Hvala Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i hvala svim ljudima koji žive u dijaspori. - poručila je pjevačica pa potom zahvalila i onima koji su joj podršku dali pisanom riječi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Hvala svim ne samo pametnim i pismenim, nego i oljuđenim koji su i javno pisali o ovome... Slali su mi vaše tekstove kao vjetar u leđa u ovom moru tuge u cijeloj regiji.

Vidimo se večeras u Areni Zagreb. Volim vas! I molim vas, večeras samo veselje i ljubav... - poručila je Severina.

Podsjetimo, 28. studenog sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru o skrbništvu prema kojoj će maleni Aleksandar živjeti s ocem koji će samostalno brinuti o obrazovanju i zdravlju djeteta, stoji u presudi. Iste večeri pjevačica je sina odvela k ocu, a mjere izrečene na Općinskom građanskom sudu bivši partneri za sada se pridržavaju pa je tako prvi vikend nakon presude Aleksandar proveo kod majke, dok ovaj vikend provodi s ocem. Pjevačica je ranije ovog tjedna izjavila kako joj je žao što Aleksandar neće biti na koncertu jer će na istome biti njegovi brojni prijatelji, no ipak postoji mogućnost da Aleksandar ipak dođe u Arenu jer je navodno otac Milan Popović dječaku dao na izbor da sam odluči želi li ići na koncert ili ne.

Nezadovoljstvo presudom pjevačica je otkrila i na društvenim mrežama na kojima je nedugo nakon što je odluka donesena uputila emotivnu objavu sinu.

- Znaš sine, to su samo neki papiri koje je netko ispisao i postoje neka slova koja je netko natipkao u riječi, koja ne vrijede za nas dvoje. Oduzeli su nas jedno od drugog fizički, ali to je sve što su mogli. Nakon 7 ipo godina sada su mi dali da te viđam 88 sati mjesečno. Hej, pa to je ipak 88 sati. Mogli su i manje, sve su mogli i sve su napravili da nas povrijede. Ali, znaš šta sve mi možemo, ti i ja s 88 sati? Možemo čuda. Dali su mi da dvaput mjesečno mogu prespavati s tobom i uspavati te.... Hej, koliko se mi možemo ispričati za te dvije večeri, oni ne mogu ni zamisliti. Sve druge večeri mama će te zamišljati. Jer ti se pretvaraš u svaku moju misao i svaka moja misao se pretvara u tebe. Mogu mi te neki strani ljudi zabraniti, ali mi ne mogu zabraniti da te volim, da mislim na tebe svaku sekundu. Ovo je, sine, samo ružan san i mama obećava da ćemo se brzo probuditi - napisala je pjevačica pa nastavila:

-Opet ćemo se mi uspavljivat svaku večer, a o tome će odlučiti “gospodin vrijeme”. Dotad, mama je uvijek uz tebe i ovo će brzo proći, sine. Oprosti što ti nisam stigla ni objasniti šta se jučer dogodilo, imali smo puno važnijih stvari... Gledali smo “Toy story 4”, pa smo pekli palačinke, pa smo se igrali zoološkog... Nije bilo vremena za tugu, ni za objašnjenje... Morala sam te odvesti... Išli smo sa osmijehom. Te čudne riječi koje postoje samo na papiru, ali ne i u stvarnosti, napisala je jedna teta koja ne zna tko smo mi i koja se igra s nama... Teta je na višem nivou igrice. Uvela je nova pravila u igricu zvanu “hrvatsko pravosuđe”. Mi samo nismo ovo ni slutili, nismo znali pravila. To su njena pravila, njihova, ne naša.Samo ti meni budi dobro i sve će biti dobro. Mama je dobro, Robine moj, tvoj Batman te čeka. I Oprosti im sine, jer stvarno ne znaju šta čine.... - zaključila je Severina.