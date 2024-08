Seksi olimpijci skidaju se goli i zarađuju na jednoj platformi. Zarada je vrtoglava, a evo koga sve ondje možete pronaći

Brojni olimpijski sportaši pridružili su se jednoj od najkontroverznijih društvenih mreža OnlyFans – platformi za odrasle i eksplicitni sadržaj. Mnogi su od njih odlučili objavom sadržaja na ovoj platformi podebljati svoj kućni budžet. Tako je na primjer britanski skakač u vodu Jack Laugher, koji se natječe na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, iznenadio mnoge obožavatelje kada su otkrili da koristi platformu OnlyFans, a na kojoj naplaćuje pretplate kako bi brojni uživali u eksplicitnom sadržaju koji objavljuje. Ovaj 29-godišnjak rodom dolazi iz Harrogatea mjesečno si od svakog pretplatnika priskrbi deset dolara.

’Vrući’ razgovor

– Očito je da imam ono što ljudi žele. Rado ću to unovčiti. Pomalo sam žigolo i želim si osigurati malo više novca ako već mogu – iskreno je priznao Jack za britanski The Telegraph te dodao da od sporta ima relativno skromne prihode koji mu očito nisu dovoljni za život.

– Moja financijska situacija ne mijenja se već godinama. Među prva tri skakača sam u svijetu, a zarađujem samo 36 tisuća dolara godišnje – istaknuo je Laugher te pozvao sve da se pretplate na njegov, kako popularno kažu “OF” kanal. Naime, Britanac nije otkrio koliko mu je profil na ovoj društvenoj mreži povećao kućni budžet, ali je priznao da ondje ne otkriva baš sve. Najčešće pozira u Speedo gaćama, boksericama i sličnom donjem rublju, a svojim pratiteljima nudi i priliku za “vrući” razgovor.

Osim toga, zanimljivo je vidjeti kako se taj “val” pokretanja profila na ovoj društvenoj mreži iznimno popularizirao među mladim sportašima koji se ove godine natječu na Olimpijskim igrama. Nekoliko Laugherovih suigrača također se bavi stvaranjem sadržaja na OnlyFansu pa su tako 24-godišnji olimpijski skakač u vodu Noah Williams, 27-godišnji Daniel Goodfellow i 26-godišnji Matty Lee otvorili profile samo za najvjernije obožavatelje koji će ih također nagraditi plaćanjem mjesečne pretplate. Matthew Lee, koji je ujedno i osvajač zlatne olimpijske medalje, a dolazi iz britanskog Leedsa, mjesečno obožavateljima naplaćuje 20 dolara po pretplati.

– Zapamtite, ja sam plivač Velike Britanije, a ne pornozvijezda. Dakle, nema pornografskog sadržaja, ovo je mjesto gdje mogu komunicirati s vama – poručio je pak on te također priznao kako “ne ide do kraja” u provokativnom sadržaju, već obožavatelji imaju priliku s njim razgovarati o raznim temama.

Kako bilo, nisu se samo Britanci bacili u biznis s golotinjom. OnlyFansu se priključio i 34-godišnji novozelandski veslač Robbie Manson koji pak nudi doslovce “ekskluzivan sadržaj koji s ukusom istražuje granice, a uključuje i umjetničke prikaze golotinje”. Na njegovu Instagram profilu stoji i LGBTQ+ zastava pa se time deklarirao kao homoseksualac.

Ova društvena mreža za dijeljenje eksplicitnog sadržaja bez zadrške postala je i “financijski spas” za neke bivše olimpijce koji su se umirovili. Britanska klizačica na kratke staze Elise Christie svojedobno je izjavila da joj je profil na OnlyFansu “spasio život” nakon što je otišla u mirovinu prije tri godine. – Prešla sam put od nekoga tko je osvajao medalje do nekoga kome nije ostalo apsolutno ništa i morao se snalaziti u životu – kazala je 33-godišnja bivša klizačica koja inače dolazi iz Livingstona. Natjecala se i na trima zimskim Olimpijskim igrama. – Izgubila sam kuću i radila sam tri posla u isto vrijeme... OnlyFans me spasio od toga da završim vrlo loše i na tu platformu sada gledam kao na nešto pozitivno – dodala je za The Telegraph te rekla da ni ona ne dijeli potpuni seksualni sadržaj.

Pretplata od 4,99 do 49 dolara

– Mnogi me prate kako bi vidjeli što ima novo u mom životu, da saznaju što mi se dogodilo i ispituju me o sportu i fitnesu. Koristim to kao način komunikacije s obožavateljima koji me već godinama prate. Ako koristite OnlyFans onako kako vama odgovara, niste prisiljeni raditi stvari koje ne želite. Možete ga koristiti kako god želite, a na kraju dana to mi je u jednom trenutku spasilo život jer nisam imala ništa – zaključila je.

Inače, OnlyFans je društvena mreža za odrasle koja je utemeljena 2016. godine, ali svoj procvat doživjela je tek 2020. za vrijeme pandemije koronavirusa i lockdowna koji je uslijedio. Svoje predstavnike na platformi OnlyFans ima i Hrvatska, a kako i ne bi, kad je prema TechReportu broj registriranih korisnika na stranici čak 120 milijuna, a mjesečni broj aktivnih korisnika penje se do vrtoglave brojke od 420 milijuna. Popularno se naziva i “porno Instagram”, a korisnici koji se odluče registrirati mogu birati žele li biti kupac ili kreator sadržaja, odnosno prodavač.

Sadržaj na OnlyFansu većinom je pornografske prirode, a korisnici koji isti žele plaćati mogu se odlučiti za mjesečnu pretplatu koja se kreće od 4,99 do 49,99 dolara za mjesec dana. Od poznatih se osoba na OnlyFansu tako mogu pronaći Iggy Azalea, glumica Bella Thorne, reperica Cardi B, Tyga, pa čak i DJ Khaled.

Lijepa Naša ima i svoje predstavnice, a neke od njih su i Ena Friedrich, hrvatska Playboyeva zečica, Josipa Karimović, koja je poznata po tome što je sudjelovala u showu “Ženim sina”, a tu je i prpošna prodavačica citrusa pamtljivog umjetničkog imena Kristina Mandarina.

