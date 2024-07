Javila nam se Zorica Kondža i otkrila sve o problemu na koncertu u čast Oliveru: 'To mi se dogodilo zbog ovoga'

U ponedjeljak, 29. srpnja u Veloj Luci na Korčuli održan je koncert "Trag u beskraju" u čast pokojnom Oliveru Dragojeviću, a koji je preminuo prije šest godina. Ondje su nastupale mnoge domaće zvijezde, a mladi Martin Kosovec zaradio je najveće ovacije nastupajući s legendarnom glazbenom divom Zoricom Kondžom. Mnogi su hrvatski mediji pisali kako je Zorica dodatno užarila atmosferu, a kojoj se po prvi put u karijeri dogodila takozvana "nezgoda". Naime, na početku izvedbe pjesme "Ključ života", mediji su pisali kako je Zorici napukao glas, a da je ona zvučala pomalo i promuklo.

Za Večernji list komentirala je takve medijske napise i otkrila kako je zapravo nastao "problem". - Trenutno se nalazim na Hvaru, na jednom sam ručku, maknula sam se od stola samo kako bih vam rekla u čemu je zapravo bio problem. Hrvatski portali su pisali da mi je puknuo glas dok sam nastupala na Korčuli, a da mi je zaista puknuo glas ja ne bih mogla ništa pjevati. Bilo je malo "rašpe" u glasu, a što bi na to rekao Grašo? Njemu je stalno "rašpa"... To se meni sve dogodilo zbog klime, malo uđete u hladno, u rashlađeni katamaran pa onda izađete na veliku vrućinu, onda opet u rashlađeni hotel, i eto, nastane problem... Svima smeta klima, a opet ne možemo bez nje - rekla nam je simpatična i dobro raspoložena Zorica Kondža.

Nakon njezina nastupa i snimki koje su se dijelile društvenim mrežama, tipkovnice publike i komentatora su se definitivno užarile. "Ovo je prvi put da čujem da se njoj to dogodilo", "Ma, jel‘ ovo uopće moguće?! Da Zori pukne glas?", "Ma naravno, nikad to nisam čula kod nje", "Ovo me baš šokiralo, nije joj to nalik", samo su neki od komentara koji su se zaredali.

Glazbena diva nastavlja dalje i definitivno se ne osvrće na takve komentare, a otkrila nam je i kakav joj je raspored koncerata za ostatak ljeta te hoće li stići zaplivati u moru. - Sada ću još dva dana provesti na Hvaru, a zatim imam koncert na Ugljanu, zapravo do kraja kolovoza imam jako puno koncerata. Imat ću i veliki koncert u Opatiji na Ljetnoj pozornici, na Krku i u Trogiru. Nadam se da ću se nakon svega toga uspjet i odmorit i okupati u moru - zaključila je glazbena diva.

