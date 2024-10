Savršeno pečena tuna Sanji donosi trijumf!

Namirnice iz kutije iznenađenja i zadatak pripreme jela inspiriranog nacionalnom kuhinjom Maldiva najviše je sreće donio Sanji, čije je jelo žiri proglasio najboljim. Njezina „Tuna na Maldivima“ dobila je posebne pohvale. Chef Goran je izjavio: „Najbolji dio mi je savršeno pečena tuna“, a time Sanja dobiva veliku prednost u sljedećem izazovu.

Chefovi Stjepan, Mario i Goran obišli su sve radne jedinice i odabrali probati samo ona jela koja su im bila vizualno atraktivna, ali i koja su bila na čistim radnim jedinicama. Prvo su prozvali Elvu koja je žiriju donijela svoju „Šarenu piletinu“ koju je servirala uz pire od batata i salatu od boba.

Anamarija, koja je pripremila jelo inspirirano Maldivima, izrazila je ponos što je njezino jelo pohvaljeno: „Bila sam jako ponosna na sebe i bilo mi je drago što su me prozvali. Njezina kulinarska kreacija nagrađena je pohvalama od strane Stjepana, koji je komentirao: „Da mi netko servira ovo jelo kad dođem na Maldive, ne bih imao nikakve zamjerke.“ Sergio je također kuhao inspiriran odmorom na Maldivima, a Mario je bio impresioniran: „Stvarno si pogodio cijelu temu. To je eksplozija okusa, a onda na kraju menta sve očisti“. Sergio je ostao samouvjeren do samog kraja, a njegovo jelo uz Sanjino je proglašeno među najbolja dva. Chef Goran je za Sanjino jelo s tunom izjavio: „Najbolji dio mi je savršeno pečena tuna“, a Stjepan je dodao: „Jelo funkcionira, ima glavu i rep, iznenađujuće je dobro.“

Bonaventura je donio svoje jelo „Glamur Monka“, a Gano „Malteški jastučić“, no oboje su ostali u sjeni najboljih. Ivana i Petar nisu bili optimistični glede svojih rezultata, a Ivana je komentirala: „S obzirom na komentare, mislim da neću biti najbolja.“ Na kraju, žiri se nije mogao odlučiti između dva fantastična jela inspirirana Maldivima – Sanjinog i Sergiovog. Chef Stjepan zaključio je: „Neka jela su nas jako ugodno iznenadila, dok su druga bila ispod očekivanja. Složili smo se da prednjače Maldivi.“

Pobjednica epizode postala je Sanja, zahvaljujući svojoj kreativnosti. Chef Stjepan joj je čestitao: „Po nama, napravili ste najbolja jela danas, ali pobjednik ili pobjednica može biti samo jedan. Sanja, to si ovoga puta ti.“ Rizik koji je preuzela s brojnim komponentama na tanjuru isplatio se, a žiri je prepoznao njezin trud i inovativnost. Sanja je zadovoljno izjavila: „Jako sam zadovoljna, jer mi je bila super tema i jako sam uživala u ovom kuhanju.“ Koja će to biti Sanjina prednost u sljedećem zadatku, ne propustite doznati u novoj epizodi.

