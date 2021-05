Saša Lozar (41) progovorio o neočekivanom potezu: 'Molio sam Boga da me ne zaustavi policija'

Nakon posljednje spektakularne transformacije u showu “Tvoje lice zvuči poznato” pjevač i voditelj Saša Lozar (41) dokazao je da zna prirediti show za pamćenje. S komičarom Marijem Petrekovićem udružio je snage, a nastupili su kao Shakira i Jennifer Lopez te vrućim hitovima “Loca” i “Waka, Waka” izazvao val reakcija žirija, ali i korisnika društvenih mreža.

U razgovoru s Lozarom doznajemo koja mu je dosadašnja transformacija bila najteža, ali i najzabavnija. – Sve dosadašnje transformacije bile su mi veliki izazov i test. Vice Vukov bila je respektabilna transformacija što lika, što djela, a za Cher je trebalo uložiti itekako puno truda i prenijeti njezinu jedinstvenu energiju. Pavarotti je bio strašno zahtjevan po pitanju pjevačke tehnike, kao i James Brown, kralj soula. Famozni duet s Petrekovićem bio je fizički najnapornija, ali i najzabavnija točka. Da bi točka izgledala besprijekorno i prirodno, treba uskladiti puno faktora u jako malo vremena. To je veliki izazov – započinje Saša s usporedbama, a onda nam otkriva u koga bi se htio transformirati, ali još nije dobio priliku. – Nemam nekih posebnih želja, ali volio bih da imam priliku zaigrati Eltona u “Rocketmanu” ili mjuzikl “Once” sa Zrinkom Cvitešić. Skromno! – govori kroz smijeh i ne skriva koliko ga i druge kolege u showu oduševljavaju svojim transformacijama.

– Damir mi je bio odličan i dao sam mu svojih pet bodova. Naravno, i Maja s dosta uvjerljivom Cardie B – kaže nam pobjednik druge sezone showa, koji se osvrće na novu konkurenciju u posebnom All Stars izdanju. – Cilj mog ponovnog odlaska u show bio je ponovno testirati svoje mogućnosti i granice. Jako mi nedostaju nastupi uživo i kontakt s publikom pa sam na ovoj velikoj pozornici TZLP-a malo nahranio svoje potrebe za scenom. Nisam htio propustiti priliku da naučim nešto novo, to je bio okidač mog prihvaćanja ovog angažmana. Konkurencija je ove sezone posebna, ljudi koji su se dokazali u svojim sezonama. Naravno da volim pobjeđivati, ali ponajprije je cilj napraviti vrhunsku transformaciju – objašnjava nam Lozar, koji se ne boji kritika žirija, a od pohvala također ne bježi. – Moram priznati da me u ovoj sezoni nije strah žirija. Ja sam sebi uvijek najveći kritičar i točno znam gdje sam i kada pogriješio – priznaje nam pjevač hitova “Budi”, “Vrati se” i “Tajno”, koji nam otkriva i tko su njegovi najveći fanovi.

– Supruga Marina, uz kćer Evu, moj je najveći fan. Lijepo je imati privrženu i lojalnu osobu na svojoj strani. Godi mi – sramežljivo će Lozar, koji prepričava reakcije svoje 12-godišnje kćeri. – Ona se ne može načuditi svakoj točki i jedva čeka svaki novi nastup kako na TLZP-u tako i ostale. Još jedan dobar razlog što sam tu. Pohranit ću na nešto svoje ludosti dosad i tijekom svog života – govori Saša, koji je u Pavarottijevu kostimu odlučio iznenaditi majku Jadranku za 61. rođendan, a mi smo ga upitali kako je to izgledalo.

– Presmiješno! Zamolio sam ekipu kostimografa i maske da mi posude to cijelo tijelo, sjeo sam u auto i odvrnuo klimu, jer sam se topio ispod toga svega, a vani je bilo ledeno. Sjećam se da sam na semaforima gledao ravno ispred sebe da me netko iz susjednog auta ne primijeti i molio Boga da me takvog ne zaustavi policija. To bi bila priča! – smije se voditelj, koji se hrvatskoj javnosti predstavio u showu “Story Super Nova Music Talents” 2003. te osnovao boy band Saša, Tin i Kedžo, s Tinom Samardžićem i pjevačem Damirom Kedžom, s kojim se sada druži u emisiji.

Posebno se u našem razgovoru osvrnuo na stvaranje nove glazbe, s kojom je u doticaju odmalena, odnosno otkad je nastupio na HRT-ovu “Turbo Limach Showu” 1992. te završio kao drugoplasirani natjecatelj.

– Album je u procesu stvaranja i možete ga uskoro očekivati. Zajedno sa svojom producenticom Gogom Bosak brusim zadnje detalje i odabire singlova. Kontinuirano snimam u studiju. Do ljeta bi trebao biti gotov materijal i, bude li sve po planu, bit će single za ljeto, a potom album. Neću ništa forsirati. Kod nas nema rokova. Prošle godine “potegnuli” smo tri pjesme koje su super prošle, nimalo ziheraški. Plan je bio nastaviti neovisno o pandemiji i u radikalno drukčijim uvjetima s momentalnim posljedicama. “Tvoje lice zvuči poznato” taman je sjeo da me vrati malo natrag u život. Neopisivo se veselim novim pjesmama i suradnjama koje spremamo. Obećavam da ćete biti zadovoljni, bit će za svakoga po nešto. Bit će opet nekih novih momenata i situacija. Nikada se to ne zna kod nas. Nešto isplaniramo, odradimo po P. S.-u., a nešto se dogodi spontano. Mislim da je to najispravnije. Radim po osjećaju i sve “laganini” – kaže nam Saša, s kojim je u showu i njegov kolega iz spomenutog boy banda.

– Kedžo i ja uvijek se znamo prisjetiti priča iz tog razdoblja jer ih je bilo milijun. Mi smo u odličnim odnosima i, kad se ne vidimo dugo, opet je sve O. K., samo nastavimo gdje smo stali. Tin je također velika podrška preko bare – kaže Lozar, koji svakim nastupom sve više oduševljava publiku i društvene mreže. – Komentari su spektakularni, prezabavni, nisam mogao bolje poželjeti.

Drago mi je da uspijevam razgaliti i razveseliti ljude kako svojom glazbom i pjesmama, radijskim showom tako i trenutačnim angažmanom u TLZP-u. Donijeti ljudima malo veselja u dom predivna je mogućnost – zaključuje svestrani voditelj i pjevač, kojeg su nakon transformacije u latino divu Jennifer Lopez mnogi gledatelji prozvali genijalcem i, bez obzira na to što nije pobijedio, uvukao se fanovima pod kožu kao jedinstveni kralj preobrazbe kojeg gledatelji vjerno iščekuju svake nedjelje.

