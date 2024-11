Sanja, Marinko i Zec potpisivat će knjige i družiti se s fanovima na Interliberu

Nakon što je prošlog tjedna u Tisak mediji u centru Zagreba predstavljena knjiga Marija Mihaljevića "Novi Fosili - bend ljubavi i sreće", promocija će se održati i u petak 15. studenog na Interliberu. Sanja Doležal, Marinko Colnago i Vladimir Kočiš Zec potpisivat će knjige na vanjskoj pozornici, ispred Paviljona 5.

Esejizirana biografija slavne glazbene grupe nastala nadahnućem pjesnika, skladatelja, novinara i radijskog voditelja Marija Mihaljevića, koja nije samo začudno beletrističko djelo nego je i dosad najbolji ogled o Novim fosilima.

Ova je knjiga prava esejizirana biografija u kojoj nećete naći enciklopedijske podatke o članovima benda, nego sve što se događalo "iza kulisa" – kako je nastala grupa, kako su u nju došle Đurđica Barlović i Sanja Doležal, kako su nastajale pjesme, ali i zašto su Fosilima bili zabranjeni dolasci u neke domaće hotele. Mihaljević je napisao dva prologa, dva epiloga i 29 kratkih poglavlja u kojima opisuje članove benda, ali i brojne anegdote koje će vjerojatno probuditi nostalgiju u onima koji su odrasli u osamdesetim godinama prošlog stoljeća.

Glazba Novih fosila već 55 godina širi ‘dobre vibracije’ te su njihove pjesme poput "Da te ne volim", "Reci mi tiho", "Saša", "Šuti moj dječače plavi", "Sanja", "Košulja plava" i brojne druge postale hitovi za sva vremena. To smo mogli vidjeti i proteklog vikenda, na velikom koncertu u zagrebačkoj Areni, gdje je 12 tisuća ljudi pjevalo njihove pjesme.

Prije dolaska Đurđice Barlović iz Splita u Zagreb, u Novim fosilima pjevali su samo muški pjevači. Mihaljević piše kako je prije pisanja ove knjige pokušao naći nekoga tko će o Đurđici reći barem neku lošu riječ. No, takvih osoba nije bilo.

Kada piše o Rajku Dujmiću, Mihaljević veli kako ga nikad nije vidio da uzima drogu. No, zato je o njemu pisao samo lijepe stvari.

– Lima se rodio, živio, radio, volio, patio, plakao, radovao se, tugovao, spavao, mislio i umro kao dijete. On jednostavno nije mogao odrasti. Zato ga niste mogli ne voljeti. Beskrajno je vjerovao ljudima i nije mogao prepoznati zločestoću u njima. To ga je skupo koštalo. Glazba je bila njegova najdraža, ma i jedina igračka. Nikada nisam vidio kod nekoga pri stvaranju toliko euforičnosti, uznesenosti, oduševljenja kao kod njega. Znali smo sjediti satima, danima i stvarati, potičući jedan drugoga da je to bilo nestvarno divno. Ali bio je, kao sva genijalna djeca, nesiguran u sebe. Imao je tu fobiju da mora nekome tko ima "sedmo čulo" za hit to odsvirati kada je napisao pa da mu taj netko potvrdi da je to to. Isti problem imao je i Đorđe Novković, on je sve pjesme koje smo napisali najprije puštao jednom susjedu doktoru s kojim je šetao pse. Rajkova je pak "prepoznavateljica" hita bila obožavateljica koju do tada nije ni upoznao, ali sve joj je pjevao na telefon.

Užasno me to nerviralo. Prodavali smo u prosjeku po 300 tisuća albuma, a oni zovu doktore i obožavateljice da nam kažu je l' to dobro ili nije. Bem te, živote. To je razlog što smo gotovo prestali surađivati, svakako nikada više toliko kao prije. Nisam mogao podnijeti doktorsko-obožavateljsko miješanje u naš dječji san. To više što se Lima s tom istom obožavateljicom i vjenčao. Đorđe Novković s doktorom, nasreću, nije – napisao je Mihaljević.

