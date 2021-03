Šajeta i Edi ispali iz showa: 'Došao je i taj svečani trenutak pravde'

U večerašnjem dvoboju našli su se Šajeta i Edi te I Bee i Velimir. No prije nego što su počeli kuhati, voditelj Ribafish je obavijestio kandidate da je Miroslava morala napustiti show.

„Ja se nadam da će se vratiti u show ako bude stigla, meni je desna ruka. Taman smo kliknuli i sve funkcionira. Ona je naša zlatna curica“, objasnio je Nešo. Dvoboj parova počinje kušanjem namirnica koje su skrivene ispod zvona, a na kušanje su se odlučili Šajeta i Ivana.

Prvi točan odgovor dala je Ivana, a riječ je bila o svježem hrenu. Na drugoj žlici je bio lješnjak i grejp, a Ivana je pogodila da je riječ o lješnjaku. I kod treće žlice je Ivana pokazala više znanja pa je pogodila da je riječ o medu, orahu, a nije pogodila mrkvu. Četvrta žlica krila je đumbir, sjemenke buče i kivi, a pet je Ivana dobila jedan bod pogodivši da je đumbir u pitanju.

Na petoj žlici bila je gorgonzola, grožđe i čokolada, a Ivana je pogodila gorgonzolu i grožđe dok je Šajeta pogodio čokoladu.

Na kraju je rezultat bio sedam bodova za I Bee i Velimira te samo jedan bod za Edija i Šajetu.

Foto: RTL

Nakon kviza pred duelistima je i zadatak – moraju pripremiti pet degustacijskih jela, a za to imaju 75 minuta i moraju za pojedino jelo koristiti samo one sastojke koji se nalaze u košarama. Olakotna okolnost je što im i članovi tima mogu pomoć oko manjih zadataka, a zahvaljujući pobjedi u kvizu I Bee i Velimir mogu koristiti dodatnu radnu jedinicu.

Prvi zadatak kandidata u duelu bio je odrediti tko će što od ostalih članova tima raditi, a panika je bila nešto veća kod Edija i Šajete nego kod I Bee i Velimira. Na pola kuhanja kao iznenađenje, najviše za Nešu, bio je povratak Miroslave.

Prvi tanjuri sadržavali su namirnice iz košarice u kojoj su bile tri vrste sira.

Foto: RTL

„Odlučili ste se za jedan minimalistički put, toga ste se i držali. Vrlo elegantno“, komentirala je Željka jelo I Bee i Velimira. Špiček je za Šajetin i Edijev tanjur rekao da je zbunjujući, ali ne i neukusan. Sva jela će ocjenjivati samo Špiček kako mentori ne bi bili nepristrani. I Bee i Velimir su dobili ocjenu sedam, a Šajeta i Edi pet.

U drugom slijedu su trebali napraviti salatu cezar, a objašnjavanje Šajete i Edija što se sve nalazi u salati i o kojoj je uopće vrsti salate riječ, izazvalo je salve smijeha, kako kod žirija, tako i kod ostalih kandidata. Ni kod drugog jela nije bilo puno više sreće za Istrijane te su dobili ocjenu četiri, baš kao i I Bee i Velimir. Treći zadatak bio je napraviti špagete aglio e olio.

„Vaša tjestenina je slabije začinjena, fali vam još malo da je tjestenina skuhana“, poručio je Pažanin Ediju i Šajeti, a Željka ih je pitala gdje im je češnjak.

„Češnjak je glavni začin ovog jela i mora vas zapuhnuti češnjak. Vaši protivnici su to puno bolje napravili“, kazala je Željka.

I Bee i Velimir su dobili ocjenu sedam, dok je ne baš dobro jelo Šajete i Edija i dobilo ne baš dobru ocjenu – pet.

Lignje i palenta bili su glavne namirnice četvrtog slijeda, a mentori su imali oprečna mišljena, no na kraju je bilo samo važno što misli Špiček, a on je objasnio da mu se jelo Ivane i Velimira čini pravilnije, ali je pohvalio palentu Šajete i Edija.

Ocjenu šest dobili su Edi i Šajeta dok su ocjenu osam dobili Ivana i Velimir.

Foto: RTL

Za kraj je još ostao desert u kojem su osnovne namirnice bile jagoda, banana i čokolada. Oba para odlučila su se na verziju ražnjića s dodatkom kreme. Ivana i Velimir dobili su ocjenu osam, kao i Edi i Šajeta. U konačno zbroju I Bee i Velimir su dobili 34 boda, a Edi i Šajeta 28, pa su Istrijani bili ti koji napuštaju show.

„Došao je i taj svečani trenutak pravde, svi koji nisu vjerovali u ovu zemlju, u pravdu, eto, ispali smo iz showa“, komentirao je Šajeta, a Edi je dodao da bi bilo nerealno da su ostali.