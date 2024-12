Alkohol i kokain skoro su mu uništili karijeru, a na vrhuncu slave živio je na jednoj banani dnevno

Ja sam Robbie Williams, ovo je moja priča. Ali, neću je ispričati na običan način, jer ne vidim sebe kao što me svijet vidi – najavljuje tako slavni pjevač svoju inovativnu filmsku biografsku priču koju je nazvao “Better Man” i koja će se u domaćim kinima prikazivati od 26. prosinca. Kada se film nedavno premijerno u Londonu, neki od kritičara priznali su kako su ga otišli pogledati pitajući se može li im uopće Robbie Williams ispričati nešto novo o svom životu. Većina ih je priznala kako može i na kraju su pohvalili i to što je njegov lik napravljen uz pomoć CGI tehnologije i zasad film ima ocjenu 7/10 na Rotten Tomatoesu te je osvojio rekordnih 16 nominacija za prestižne nagrade​ AACTA, što ga čini filmom s najviše nominacija u 66-godišnjoj povijesti tih nagrada.

”To je visokobudžetni emotivan mjuzikl prepun žestokih psovki, golotinje i ekstremne upotrebe droga kao i specifičnih referenci o pop-kulturi Ujedinjenog Kraljevstva. To je film koji djeluje kao da stoji na rubu raspada, ali ćete se na kraju iznenaditi koliko dobro je sve povezano u jednu smislenu cjelinu”, napisao je u svom osvrtu u The Guardianu Benjamin Lee.

”Redatelj Michael Gracey stvorio je zabavan, bombastičan, briljantno koreografiran i potpuno očaravajući film”, piše Time Out u svojoj recenziji filma dodajući kako su hvaljeni “Rocketman” o životu Eltona Johna i “Bohemian Rhapsody” o životu Freddieja Mercuryja sada pali u drugi plan jer su redatelj Gracey i Robbie Williams razvalili ovim filmom. Biografski filmovi znaju imaju tendenciju podilaženja i veličanja osobe čiju životnu priču prikazuju i često se izbjegava sav negativan kontekst ili se tek ovlaš spomene. Kod “Better Mana” to nije slučaj, jer Robbieja vidimo kao problematičnog klinca, nepromišljenog sina, užasnog prijatelja i osobu s kojom je nemoguće raditi i pjevač bez zadrške u ovom filmskom ostvarenju iznosi svoje prljavo rublje. Priča počinje u Stokeu gdje je Robbie proveo svoje djetinjstvo te prikazuje njegov odnos s ocem koji je bio zabavljač. Njegov narušeni odnos sa samoživim, showbizom opsjednutim ocem, njegovim idolom, koji ostavlja sina i suprugu u potrazi za slavom, utjecat će na pjevača tako da će cijeli život provesti tražeći afirmaciju. Njegov otac Peter vodio je pub Crveni lav, a majka Janet Farrell brinula se za kuću i za Robbieja i kćer Sally iz prethodnog braka. Kada je Robbie bio trogodišnjak, roditelji su mu se rastali i njegova majka je preuzela vođenje puba, a djecu je uglavnom ostavljala na čuvanje baki. U tom periodu pjevač je postao povučen i nesiguran, a uskoro je shvatio kako je od oca naslijedio zabavljački talent pa je često u školi bio glavni klaun zabavljač, ali je istovremeno upadao u brojne nevolje. Otac mu je nakon razvoda od majke nastavio nastupati kao komičar i pjevač po pubovima, a nekada ga je na nastupima pratio i Robbie koji je i sam sanjao o tome da postane zabavljač jednog dana. Uživao je pratiti oca na nastupima, a tada je okusio i onu drugu stranu showbizza i sa samo 13 godina napio se u društvu oca. To je bio početak njegova kontakta s ovisnostima koje su mu skoro uništile život.

GALERIJA: Novi hrvatski Superstar je Karla Miklaužić

Michael Gracey uspješno bojama, svjetlom i različitim filmskim tehnikama koje koristi prikazuje Williamsove promjenjive emocije i stanja uma. Vodi nas na putovanje od njegova djetinjstva do slavnih trenutaka s Take Thatom, napuštanja benda do veze s Nicole Appleton do solo karijere u kojoj je opet doživio niz uspona i padova, a obožavatelji primjećuju kako je inspiracija za glavni lik majmuna došla od njegove pjesme “Me and My Monkey” u kojoj Robbie govori o svojoj borbi s ovisnostima te putu kojim je prošao kako bi pronašao mir sa samim sobom. Film slijedi sličan predložak kao i pjesma i dotiče se situacija o kojima Robbie nije često govorio u javnosti, kao o tome da je njegova bivša djevojka Nicole u četvrtom mjesecu trudnoće, na nagovor svog menadžera pobacila njihovu bebu. Prije snimanja filma tražio je njezino dopuštenje da njihovu priču prikaže i na velikom platnu, a onda ju je pozvao i na projekciju koju je organizirao za obitelj, bliske prijatelje i suradnike.

”Želim se javno zahvaliti Nicole jer je j...no hrabra što mi je dopustila da prikažem svima našu vezu i sve što smo prošli. Slama mi se srce svaki put kad to gledam jer je ona potpuni anđeo, a ja se još uvijek sramim zbog toga kakav sam bio prema njoj”, rekao je Robbie nakon premijere svog filma. Sada 50-godišnji Robbie uzima odgovornost za svoje postupke koji su ga često koštali u karijeri i privatnom životu. Kada je s Take Thatom bio na vrhuncu slave, bend se nije znao nositi s činjenicom da je Robbie više bio pijan nego trijezan i kada su mu sugerirali da sljedeće nastupe odrade kao četvorka, Robbie odlazi iz benda. Slijedio je period u kojem je bio još izgubljeniji i nije znao kako ni odakle početi kao solo glazbenik. Guy Chambers mu pomaže u tome, svoj prvi solo album s Guyom je snimio u 12 dana. Mislio je kako je napravio nešto dobro, ali ovisnost o alkoholu i kokainu su ga sasvim preuzele i, kako kaže, u tom periodu nije osjećao ništa osim mamurluka. Bio je ispunjen sumnjama, izgubio je kontrolu nad sobom i menadžer ga odvodi na prvo odvikavanje od droge i alkohola. Nakon što je završio s odvikavanjem počinju njegovi problemi s prehranom, a njegov jedini obrok postaje jedna banana dnevno.

”Na vrhuncu karijere živio sam od jedne banane dnevno, odnosno samo 90 kalorija. Mislim da me poremećaj prehrane prati cijeli život, to je zapravo neka mješavina svih poremećaja. Imao sam ‘bigoreksiju’ što znači da misliš da nemaš mišiće i masu, a ujedno imaš anoreksiju. Ipak postoji riječ koja nedostaje, a to je ono što sam ja. Kod mene je to bila ili restriktivna ili prekomjerna prehrana. Uglavnom, nikad mi nije bilo dobro”, rekao je u jednom intervju. Nakon povratka s odvikavanja diskografska kuća ga je skoro već otpisala kada je objavio pjesmu “Angel” koja ga je spasila i ludilo uspjeha je krenulo. “Nije da vjerujem u anđele, nego mi se sviđa ideja da postoje. Pjesma ‘Angel’ nastala je u doba kad sam napustio Take That, nestao u izmaglici piva i kokaina, postao predmet ismijavanja... Budućnost mi je izgledala tmurno, ali sam nastavio pisati pjesme. Za ‘Angel’ sam odmah znao da je nešto posebno. Poslije sam ih napisao još 700 ili 800, ali nikad više nisam osjetio ništa slično. Bilo je to veće od ičega što sam mogao zamisliti”, objasnio je kako je nastao ovaj hit koji mu je donio slavu u solo vodama. “Ali kad postanete slavni, postanete i nešto drugo”, rekao je Williams prošle godine u svom dokumentarcu na Netflixu osvrćući se na vrijeme nakon objave pjesme “Angel”. U tom periodu tijekom svojih nastupa bio je bezobrazan i ponižavao je dečke iz Take Thata, a kada se pokušao probiti na scenu u Americi, bio je bezobrazan i prema obožavateljima te mu je u dobi od 23 godine dijagnosticirana i depresija. Poslije prekida s Nicole bio je u vezi s Geri Halliwell kojoj je posvetio i pjesmu “Eternity”, ali paparazzi su ih slijedili u stopu i nakon što je od nekoga čuo da je Geri ta koja paparazzima javlja njihove lokacije, odlučio je prekinuti tu vezu. Upravo zbog žutog tiska i britanskih paparazza odlučio se preseliti iz Velike Britanije u Ameriku i to je bio i početak raspada njegove suradnje s Chambersom. Nakon što su 2002. objavili album “Escapology” Guy i Robbie prekidaju suradnju, a i prijateljstvo koje su poslije ipak obnovili te su u nekoliko prilika opet surađivali.

Život u Los Angelesu vratio ga je starim navikama – partijanju, drogi, alkoholu i opet je zagrebao po dnu kada je upoznao svoju današnju suprugu Aydu Field, glumicu turskih korijena. Spojio ih je zajednički prijatelj, a Robbie je u Netflixovu dokumentarcu opisao njihov prvi susret. – Stigla je u moju kuću, samo deset minuta nakon što je iz nje izašla moja dilerica s kojom sam spavao u to vrijeme – ispričao je. Ayda, s kojom je u braku od 2010., na prvu je mislila kako od te veze neće biti ništa jer nisu imali nijednu zajedničku temu, a u spomenutom dokumentarcu govorila je i o njegovoj borbi s ovisnosti o kokainu. Prisjetila se kako je nazvala pjevača u dva ujutro da bi razgovarali o tome i odlasku na odvikavanje. Prije toga se srušio u kupaonici zbog predoziranja, a upravo ga je ona pronašla na podu.

”Cijelu smo noć razgovarali. On je ponovno počeo konzumirati drogu i tu sam se prvi put susrela s pravim licem ovisnosti. Ne biste ništa primijetili, nikakve promjene u osobnosti nije bilo, ali bi povratio dok smo gledali televiziju. Nisam znala da netko može razviti takvu ovisnost koja bi ga mogla ubiti. Sjećam se da sam bila jako preplašena jer mi se vrlo sviđao”, objasnila je, a nakon toga​ Robbie je otišao na odvikavanje. Nitko nije vjerovao da će se Robbie, koji je imao imidž zločestog dečka koji slama srca, ikada skrasiti, no zbog nje se potpuno promijenio. Toliko da je na kraju završio i u bolnici jer je radi zdravlja jeo puno ribe – te su mu doktori tada dijagnosticirali trovanje živom. Ayda i Robbie danas imaju četvero djece i ne odvajaju se jedno od drugoga. Prošle godine Williams je održao dva koncerta u pulskoj Areni, a samo nekoliko dana nakon toga s obožavateljima je podijelio vijest da pati od tjelesne dismorfije.

”To je prava borba, tuga šokantna. Imam je cijeli život. I neće popustiti”, riječi su kojima je pjevač dao do znanja svojim fanovima da pati od ovog poremećaja zaokupljenosti umišljenom ili malom estetskom manom koja izaziva značajnu uznemirenost ili ometa društveno, profesionalno ili drugo djelovanje.

”Mogao bih napisati knjigu o čistom samoprijeziru kada je posrijedi moje viđenje vlastitog tijela. Patim od tjelesne dismorfije i uz to katkad imam i 18 kg previše, možete zamisliti što moja psiha vidi. Možda i ne možete. U svakom slučaju, to je je**** katastrofa. Trenutačno sam mršav, ali takav kakav sam, mislim si: ‘Super, Rob, uspio si smršavjeti i sada si star’”, objavio je je glazbenik. Dodao je još: “Prihvaćanje samog sebe katkad se čini teškim i nemogućim. U svakom slučaju, ne želim komplimente. I ako se netko drugi prepozna u riječima koje sam napisao, možda će nam oboma to pomoći.”

VIDEO: Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati