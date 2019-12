Prvi predsjednik uprave RTL-a hrvatskih korijena: “2020. pokazat ćemo da možemo biti jaki i u serijama”

U srpnju ove godine Marc Puškarić preuzeo je funkciju predsjednika uprave RTL-a Hrvatska. Koje je prve korake napravio dolaskom na tu funkciju i kakve planove za RTL ima u 2020. godini, otkrio nam je u intervjuu.

Koji su bili prvi koraci i potezi koje ste napravili kada ste došli na poziciju predsjednika uprave RTL-a Hrvatska?

Prvi mi je korak bio saslušati kolege, učiti od njih i razumjeti što i kako oni rade. Na novim pozicijama je ključno ne brzati s poduzimanjem mjera prije nego što prođe neko vrijeme i ne shvatimo kakva je situacija tamo gdje smo došli. Mnogi od mojih kolega rade na RTL-u Hrvatska već 15 godina i povlastica je slušati njihova iskustva. Moram istaknuti da čvrsto vjerujem u njih, u njihovu sposobnost i snagu. Za uspjeh kompanije su najbitniji ljudi. Bilo mi je bitno razgovarati i s našim klijentima, suradnicima i dužnosnicima. Važno mi je da smo kao medijska kuća dio društva.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Što ste naučili iz razgovora s kolegama, što je zaista potrebno unaprijediti u RTL-u Hrvatska?

Prije svega, bilo je izvrsno vidjeti da u RTL-u Hrvatska imamo vrlo dobar tim, što je bila pozitivna polazišna točka. Vrlo je važno da čvrsto vjerujemo jedni u druge u izazovna vremena poput današnjih, kada se medijske kompanije suočavaju s brojnim izazovima; od fragmentacije tržišta, mijenjanja navika konzumacije sadržaja do stanja na marketinškom tržištu. Zahvalni smo gledateljima na lojalnosti jer je postotak gledanosti naše televizije izuzetno visok u usporedbi s postotkom u ostalim europskim zemljama. No, moramo biti spremni odgovoriti izazovima – biti s našim gledateljima i čitateljima gdje god jesu i kada oni to žele. Stoga, radimo na prilagodbi postojeće strategije.

U vrijeme vašeg dolaska započeo je proces preuzimanja net.hr-a od Telegram media grupe. Koliko je preuzimanje net.hr-a bilo značajno za RTL-ovu digitalnu strategiju i koliko ju je osnažilo?

Važan trenutak, možemo ga zvati prijelomnim u našoj digitalnoj strategiji. Od 2015. godine značajno ulažemo u taj portfelj s ciljem da postanemo mjerodavan igrač. Akvizicijom net.hr-a zauzeli smo drugo mjesto na ljestvici digitalnih izdavača. Sa te pozicije usmjereni smo na novi korak – odanost korisnika. Ulažemo u sadržaj, ali i u alate koji nam omogućavaju personalizaciju. Uz pomoć umjetne inteligencije, mogućnosti su nebrojene. Našoj ćemo publici ponuditi najbolje korisničko iskustvo te sadržaj koji je za njih najzanimljiviji i najrelevantniji.

Koje ste konkretne korake poduzeli kako biste korisnicima priuštili najbolje iskustvo?

Ulažemo u sadržaj, ljude i tehnologiju. RTL kao globalni igrač prati najnovije trendove i aktivno povezuje tradicionalni TV svijet s digitalnim. Najbolji primjeri su RTL Play, naša premium digitalna videoplatforma, kao i RTL.hr koji prerasta u digitalni dom za sav sadržaj vezan uz TV. Kako se digital sve više isprepleće s televizijom, otvaraju nam se jedinstvene mogućnosti da klijentima pristupimo kudikamo inovativnije, nudeći miks najboljeg iz oba svijeta, prilagođen specifičnim potrebama klijenata, uz precizno “targetiranje” korisnika. Tehnologija nam omogućava i poboljšanje korisničkog iskustva. Tako smo razvili najnapredniji sustav preporučivanja sadržaja, koji će pomoći da korisnicima ponudimo najrelevantniji sadržaj na bilo kojoj platformi. Sve to je izuzetno bitno za naše pozicioniranje, ali za pomoć našim klijentima da ostvare svoje ciljeve.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Koliko digitalni sektor trenutačno zauzima ukupnog poslovanja RTL-a i koliko ga je osnažio?

Za nas je bitno da je digital integralni dio našeg medijskog poslovanja. Širimo tim ljudi koji će se baviti analitikom i podacima, pri kreiranju sadržaja vodimo se činjenicom da kreiramo za nekoliko različitih platforma koji uključuje i RTL Play. Želimo da u budućnosti naša kompanija ima holistički pogled na sve aktivnosti. Sadržaj, distribucija, podaci i komplementarne aktivnosti su zatvoreni krug.

RTL je započeo kao televizija. Koliko prihoda dolazi iz televizijskog oglašavanja, a koliko iz digitalnog?

Prihodi od TV oglašavanja su dominantni, no prihodi od digitalnih aktivnosti rastu. Nadalje, diversifikacijom aktivnosti i razvojem RTL-a Music ostvarujemo veći profit. Međutim, to ne znači da ne pokušavamo i dalje povećati televizijsko poslovanje. Cilj je imati zdravu mješavinu udjela tih prihoda, ali i njihov konstantan rast.

Dio RTL-ova poslovanja u Hrvatskoj usmjeren je i na organizaciju koncerata i izdavaštvo, namjeravate li širiti taj dio poslovanja ili ste zadovoljni RTL Musicom?

RTL Music je dobar primjer poduzetništva i kreativnosti nastao inicijativom kolega RTL-a Hrvatska. Među prvim većim organiziranim koncertima su 2Cellos u Zagrebu i Splitu. Ove smo godine prvi put doveli The Chemical Brothers, a između je bilo jako puno hrvatskih pop-izvođača, tradicionalnih koncerata, ali i onih stranih izvođača. Također, koncerte, predstave i razne druga događanja nastavljamo organizirati, ali i ulazimo u drugu fazu razvoja te naše aktivnosti, a to je suradnja s kompanijom BMG, koja kao i RTL Grupa pripada međunarodnoj medijskoj grupaciji Bertelsmann. Upravljamo njihovim pravima u Hrvatskoj i drugim zemljama u ovoj regiji.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Osigurali ste prava za prenošenje rukometnih utakmica Europskog prvenstva 2020., ali ste već osigurali i pravo prijenosa utakmica Svjetskog prvenstva rukometaša 2021. koje će se održati u Egiptu. Što to znači za RTL?

Vrlo sam sretan što smo osigurali prava prijenosa za ta dva velika natjecanja. Naši gledatelji znaju da je „Vrijeme za rukomet na RTL-u“. Pod tom smo krilaticom startali sada već davne 2009. godine. Prenosit ćemo više od 50 utakmica na RTL-u, RTL2 i RTL Playu, a mnogo toga bit će i na našim digitalnim platformama. Stabilnost i pouzdanost našeg brenda izuzetno su bitni kad je o sportu riječ. Rukometna prava, ekskluzivni ugovor za prijenos mečeva Filipa Hrgovića, posebni mečevi za najveće svjetske kategorije, KSW, samo su dio sportskog programa koji planiramo nastaviti i ubuduće.

Po čemu je novi RTL-ov studio bolji od studija konkurencije i što nudi gledateljima?

Za kompaniju poput naše vrlo je bitno kontinuirano ulaganje u razvoj svih strateških segmenata, a informativni program jedan je od njih. Značajnim ulaganjem u tehniku i studio izuzetno unapređujemo iskustvo naših gledatelja. Ove smo godine gradili televiziju u televiziji. Dok su gledatelji gledali program u standardnoj razlučivosti, mi smo gradili sustav koji nam omogućava emitiranje u visokoj razlučivosti s potpuno novom opremom koja je posljednji krik tehnologije. U samo mjesec dana sagradili smo studio koji je četiri puta veći od staroga, veličine 250 četvornih metara, ima šest studijskih kamera, tri polurobotske kamere, 60 kvadrata LED ekrana, novi grafički sustav proširene stvarnosti, 20 mobilnih novinarskih ekipa koje s lica mjesta šalju materijal na RTL, a sve kako bismo gledateljima i korisnicima digitalnih platforma omogućili da kod nas dobiju ekskluzivne informacije sada i odmah, ali isto tako da u središnjoj informativnoj emisiji „RTL Danas“, kao i u „RTL Direktu“, budu ispričane na poseban način. Sve će biti umreženo, s posebnim fokusom na pričanje priča. Sve će to pokazati da je RTL sinonim za inovacije, da stalno unapređujemo naš informativni program.

Gledanost informativnog programa raste, ali koje su slabe točke RTL-ova televizijskog sadržaja?

Vrlo smo jaki u klasi zabavnih formata iako, recimo, „Život na vagi“ ne može biti klasificiran na takav način. Taj je format postao pokret za život, kandidati su naši heroji, a emisija je jedan od najjačih brendova na tržištu, ne samo televizijskom. Potom naš format „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ koji je vrlo uspješan te svake sezone uvodimo nešto novo i malo ga mijenjamo pa stalno svjež i drukčiji. Tu su, naravno, i nezaobilazni „Ljubav je na selu“, zatim „Gospodin Savršeni“, „Superpar“ s Enisom Bešlagićem, koji je briljantan u ulozi voditelja. Svi ti formati imaju veliku bazu obožavatelja. Još možemo poboljšati serijski dio, pa smo odlučili sljedeće godine više raditi i na toj vrsti projekata. Godine 2020. publici ćemo pokazati da, osim vrlo jakih vijesti i zabavnog programa, možemo biti vrlo jaki i u serijskom programu.

Koji su planovi RTL-a za 2020.?

Najveća smo medijska grupacija u Hrvatskoj. Imamo tri linearna kanala, tri IPTV kanala, jedan satelitski, najveću online platformu RTL Play s više od 650.000 registriranih korisnika, najveću mrežu web portala. Uz posebna događanja poput konferencije „Digital Shapers“, nastavljamo sudjelovati u oblikovanju budućnosti naše industrije u Hrvatskoj. Vođeni postulatima poput kreativnosti i poduzetništva, kompanija smo koja se nastavlja razvijati i rasti. Mladi ljudi kod nas imaju slobodu stvaranja i mogu biti kreativni. Bilo nas je 255, a u kratkom vremenu narasli smo na više od 600 i nećemo stati. Kreatori smo izuzetnog sadržaja koji ima 95 posto dosega i uvijek smo uz naše korisnike.

Prvi ste predsjednik uprave RTL-a Hrvatska hrvatskih korijena. Koliko često ste prije dolazili u Hrvatsku?

Dolazio sam svake godine, gotovo svako ljeto jer je moj otac iz Hrvatske. Hrvatska je sada moj dom. Doselio sam se ovdje s obitelji i svi su počeli učiti hrvatski jezik. Želimo ostati živjeti u Hrvatskoj, nismo vremenski ograničeni mojim mandatom. Mislim da kao kompanija trebamo pokazati mladim generacijama da ne trebaju odlaziti iz Hrvatske i da mogu kreirati budućnost svoje zemlje. Osobno, bit ću vrlo sretan ako s mojim kolegama s RTL-a proslavim 25. godišnjicu naše kompanije. •