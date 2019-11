Nije dugo patila! Savršeni ju je odbio, a sad je u zagrljaju mladog domaćeg glazbenika

Ljubav za natjecateljicu druge sezone "Gospodina Savršenog" Silviu Pokrajac došla je nakon showa, piše RTL. Naime, mlada djevojka koja se nije izborila sa srce Mije Matića sada ljubi novog mladića za kojeg tvrdi da je potpuna suprotnost Miji.

- Zove se Antonio Marić i klavijaturist je u bendu Barabe, a uz to, završava glazbenu akademiju pa nas je zapravo glazba zapravo tako brzo i spojila. Već se dulje želim početi baviti pjevanjem pa smo Antonio i ja počeli vježbati moje pjevanje u studiju jer uz to što svira klavir, svira i druge instrumente te pjeva - otkrila je Silvia dodavši da uskoro planiraju snimiti zajedničku pjesmu.

- Započeli smo odnos kao prijatelji nakon što smo se upoznali početkom godine, a zatim se počeli sve češće viđati nakon što sam izašla iz showa i rodila se ljubav - kazala je Silvia. Istaknula je kako je izgledom potpuna suprotnost Miji, ali i navela što ju je privuklo na njemu. - Karakter i kako se odnosi prema meni. Pažljiv je i drag, a izgledom je potpuna suprotnost Miji, a kao što sam i prije rekla - više volim tamnije dečke - rekla je.

Podsjetimo, Silvia fotkama na Instagramu redovito izluđuje mušku populaciju, a nerijetko u komentarima prima komplimente.

Za sebe je uoči sudjelovanja u showu rekla da je pristupačna, otvorena i iskrena osoba koja se ne voli svađati, ali kada je napadnuta, zna se vješto obraniti. Tvrdi da ne voli pasivne dečke i one koji ne znaju što žele Kad joj se neki dečko svidi, u početku interakcije biti će suptilna, a kasnije je spremna dati mu do znanja svoje namjere, ako ih on isprva ne shvati.

Pratila je prvu sezonu showa i sama odlučila postati dio cijele priče.