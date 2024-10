Prljavo Kazalište postalo domaći rekorder zagrebačke Arene: 'Svirat ćemo još jedan dan, nije bilo drugog datuma'

Nakon rekordno rasprodane dvije zagrebačke Arene 13. i 14. prosinca kultni domaći bend Prljavo Kazalište najavio je svoju treću zagrebačku Arenu u sklopu turneje ‘Stare navike’.

- Svirat ćemo još jedan dan, osim 13. i 14. prosinca, treći koncert će biti i 12. 12. Što reći nego da smo sretni – poručio je Jasenko Houra. Radosnu vijest brojnim obožavateljima diljem Hrvatske objavili su u najslušanijem radijskom showu Beautiful Day na bravo! radiju.

- Kako to da je treći koncert zapravo prvi? - upitao je voditelj Marko Bratoš.

- Arena stvarno nema datuma nakon, zauzeta je. Ne bi vjerovali, jer nismo mogli ni mi, ali oni već imaju rezerviranih i 200 datuma za 2025. - otkrio je Mladen Bodalec.

Neumorni Prljavci ostavili su neizbrisiv trag u glazbenoj povijesti zemlje i osvojili srca svih generacija. Upravo oni 17. siječnja 2009. godine održali su prvi koncert u Areni i službeno je otvorili, a ostat će upamćeni i kao prvi hrvatski izvođač koji će čak tri puta za redom nastupati u Areni Zagreb.

- Kakav je osjećaj imati tri Arene? - Pa ne znam, nismo razmišljali uopće o tome, nije sada stvar skromnosti ali nismo uopće bili sigurni je li netko već radio... Ponosni smo, ali treba to sve i održati... - složili su se dečki.

Što se tiče novog albuma, ne znaju hoće li ga uopće raditi. Pjesma ‘Stare navike' objavljena je nakon gotovo deset godina pauze i velika je povratna glazbena uspješnica kultnih Prljavaca, stoga ne čudi što su upravo po njoj nazvali turneju.

- Praktično smo van puštali svakih dva, tri mjeseca novu pjesmu, tako da ćemo do nove godine vjerojatno pustiti još jednu, dvije pjesme. Nisam siguran da ćemo više ikada od jedan put pustiti 15 pjesama. – otkrio je Houra. Osim novih pjesama na repertoaru u Areni zasigurno će se naći popularni hitovi poput ‘Marina’, ‘Mojoj majci’, ‘Heroj ulice’, ‘Sve je lako kad si mlad’, ‘Pisma ljubavna’, ‘Kiše jesenje’, ‘Kao ja da poludiš’, ‘Crno-bijeli svijet“, ‘Mi plešemo’, ‘Tu noć kad si se udavala’ i ‘Ma kog’ me Boga za tebe pitaju’, koje bude najdublje emocije kod publike. No dečki su se pobrinuli da s koncerata svi odu zadovoljni.

-Dugo smo mi razgovarali o našoj ‘set listi’ i onda se na kraju dogovorili da pustimo publici da na našim društvenim mrežama izglasaju koje bi još pjesme pored famozne liste od kultnih 20 pjesama koje ne možemo preskočiti, voljeli čuti. Dakle mislimo na one pjesme koje rijetko ili gotovo nikada ne sviramo...glasovanje počinje u ponedjeljak.- otkrio je Houra.

